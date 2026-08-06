¡No fue suficiente una fecha! Natanael Cano anuncia segundo concierto en CDMX tras sold out

El fenómeno de los corridos tumbados continúa con gran fuerza dentro de la música mexicana y uno de sus principales representantes prepara un nuevo encuentro con sus seguidores.

Natanael Cano confirmó una segunda presentación en la Ciudad de México después de que la primera fecha de su regreso a los escenarios nacionales lograra sold out en cuestión de horas ante la alta demanda de sus seguidores.

El cantante llegará al Estadio GNP Seguros como parte de su Natanael Cano Vol. 1 Tour, una gira con la que presentará una nueva etapa de su carrera y su más reciente producción musical.

Concierto de Natanael Cano en CDMX 2026 IG

¡Natanael Cano abrió una segunda fecha en el Estadio GNP Seguros! Conoce los detalles

El pasado 27 de julio, Natanael Cano anunció su próxima gira por estadios de México, entre las presentaciones destacaba su concierto del 18 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El regreso del artista, considerado uno de los impulsores de los corridos tumbados, generó una gran expectativa entre sus seguidores, quienes agotaron las entradas para la primera fecha en cuestión de horas.

Ante la respuesta del público, Natanael Cano confirmó a través de sus historias de Instagram que ofrecerá un segundo concierto el 19 de septiembre de 2026 en el mismo recinto capitalino.

La llegada del Natanael Cano Vol. 1 Tour también representa la presentación de su nueva producción discográfica, Natanael Cano Vol. 1, proyecto que mantiene a los corridos tumbados como el eje principal de su propuesta musical.

Concierto de Natanael Cano en CDMX 2026 IG

¿Cuáles serán las fechas de los conciertos de Natanael Cano?

Las presentaciones confirmadas de Natanael Cano en México son:

Ciudad de México

18 de septiembre de 2026 – Estadio GNP Seguros – SOLD OUT

– Estadio GNP Seguros – SOLD OUT 19 de septiembre de 2026 – Estadio GNP Seguros – Nueva fecha

Guadalajara

25 de septiembre de 2026 – Coliseo GNP Seguros

Monterrey

2 de octubre de 2026 – Estadio Walmart Park

Concierto de Natanael Cano en CDMX 2026 IG

Boletos para Natanael Cano en CDMX: precios y dónde comprarlos

Los boletos para la nueva fecha de Natanael Cano en la Ciudad de México estarán disponibles mediante los canales oficiales de venta.

De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster, la preventa Banamex se realizará el 7 de agosto de 2026 a partir de las 14:00 horas.

La venta general comenzará un día después, el 8 de agosto de 2026, para el público que busque adquirir entradas para la nueva presentación en el Estadio GNP Seguros.

Los precios de los boletos para la primera fecha fueron los siguientes. Aunque generalmente se mantienen para nuevas presentaciones, pueden existir modificaciones.

VIP: $4,439

Paquete VIP: $9,958

General A: $2,827

Paquete VIP General A: $7,414

General B: $1,600

Paquete VIP General B: $6,031

GNP: $2,827, $3,450 y $4,311

Verde B: $2,331, $2,797 y $3,497

Verde C: $1,125, $1,701 y $1,871

Naranja B: $1,674, $2,009 y $2,310

Naranja C: $967, $1,161 y $1,277

Concierto de Natanael Cano en CDMX 2026 IG

Natanael Cano y el impacto de los corridos tumbados en la música mexicana

El éxito en la venta de boletos para sus presentaciones en CDMX refleja el alcance que han logrado los corridos tumbados dentro de la industria musical.

Natanael Cano fue uno de los artistas que impulsó este movimiento al combinar elementos tradicionales del regional mexicano con influencias urbanas y sonidos contemporáneos. Su propuesta logró conectar con nuevas generaciones y abrió camino para que otros exponentes del género alcanzaran escenarios nacionales e internacionales.

Con dos fechas en el Estadio GNP Seguros, el cantante reafirma su presencia como una de las figuras principales del movimiento y suma un nuevo capítulo a una carrera que continúa en crecimiento.

La respuesta del público ante el Natanael Cano Vol. 1 Tour confirma la relevancia que el cantante mantiene dentro de la música mexicana actual. La apertura de una segunda fecha en la capital del país convierte al Estadio GNP Seguros en uno de los escenarios clave para su nueva etapa artística.

Con una gira que recorrerá distintas ciudades de México, Natanael Cano busca continuar la expansión de los corridos tumbados y acercar su nueva propuesta musical a miles de seguidores.