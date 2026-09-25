¿Reencuentro de Jesse y Joy? El músico comparte foto con su hermana tras polémica separación

Jesse Huerta volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una fotografía junto a su hermana Joy, en medio de la polémica que generó su decisión de hacer una pausa en el dúo Jesse & Joy.

La imagen muestra a los hermanos abrazados sobre el escenario, mientras reciben el apoyo del público. Aunque ambos siguen cumpliendo algunos compromisos que ya tenían programados, la publicación provocó que varios seguidores volvieran a hablar sobre el futuro del grupo.

Jesse compartió las fotografías en su cuenta de Instagram, donde agradeció al público de Canadá y habló sobre la siguiente parada de su gira.

Gracias Canadá, que hermosa vuelta con ustedes, escribió el músico. Después agregó: Nos vemos esta noche para arrancar por Bolivia!.

En una de las imágenes aparece vestido de blanco, con un brazo alrededor de Joy y el otro levantado hacia el público. La cantante también lo abraza.

El momento llamó la atención porque llega después del anuncio de Jesse sobre su pausa del proyecto que comparte con su hermana. Por eso, algunos seguidores interpretaron la fotografía como una señal de que la relación entre ambos continúa bien, aunque la publicación no significa que Jesse haya cambiado su decisión profesional.

La foto desató opiniones divididas

La publicación no tardó en llenarse de comentarios. Algunos usuarios aprovecharon para cuestionar la manera en que Jesse comunicó su decisión de alejarse temporalmente del dúo, mientras que otros defendieron que el músico tiene derecho a buscar una nueva etapa.

Una de las seguidoras reconoció que sus sueños son válidos, pero cuestionó la forma en que se dio a conocer la noticia y consideró que Jesse y Joy debieron hablar juntos públicamente sobre el futuro del proyecto.

Otros comentarios fueron mucho más duros. Entre las reacciones se pueden leer frases como "El corista de Joy" y mensajes dirigidos directamente a la cantante.

Jesse publica polémica foto con Joy Foto de FB: Jesse & Joy

Pero no todos estuvieron en contra de Jesse. También hubo seguidores que le pidieron disfrutar esta nueva etapa y respetaron la decisión que tomó.

Todos tenemos derecho a evolucionar en lo que amamos, escribió una usuaria.

Otra persona incluso pidió que las críticas no terminaran afectando la relación entre los hermanos. "Nadie conoce tus razones más que tú mismo", comentó.

La publicación también recibió mensajes de apoyo de personas cercanas a la familia. La cuenta @iamhannahhuerta escribió sobre la inspiración que representan sus padres y el orgullo que siente por ellos.

¿Jesse y Joy seguirán juntos en los conciertos?

Por ahora, Jesse y Joy continúan compartiendo escenario debido a los compromisos que ya estaban contemplados en su agenda.

Jesse explicó que cumplirá con las presentaciones programadas hasta el 5 de diciembre de 2026. Después comenzará la pausa que anunció y que implica cambios en su participación dentro del proyecto musical.

Uno de los conciertos en los que ya no estará será el del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, titulado ¿Con quién se queda el reno?, presentación que Joy confirmó que realizará.

Jesse explicó que cumplirá con las presentaciones programadas hasta el 5 de diciembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.com / Antonio Cruz

La cantante, además, mantiene sus planes profesionales para 2027, mientras Jesse trabaja en su nueva etapa junto a Jesse and the Supernovas.

Por eso, aunque la fotografía de los hermanos juntos sobre el escenario generó preguntas sobre un posible reencuentro, hasta ahora no hay un anuncio que indique que Jesse haya cambiado de planes. Lo que sí deja claro la imagen es que ambos siguen cumpliendo juntos parte de la agenda que tenían antes de la pausa.