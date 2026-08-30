El universo del espectáculo y el mundo de los libros se unieron para complicar la vida de una famosa: una novela ‘inspirada’ en Natalie Portman enfurece a la actriz y desata el escándalo en Hollywood.

Durante años, la ganadora del Oscar fue vista como el arquetipo de la celebridad intelectual perfecta: discreta con su privacidad, egresada de la Universidad de Harvard y ferviente defensora de las letras a través de su club de lectura digital.

Sin embargo, esa imagen de serenidad inquebrantable acaba de sufrir una complicación debido al lanzamiento de una de las novedades editoriales más controvertidas del año.

El foco del escándalo se centra en la escritora canadiense-británica Rachel Cusk, cuyo libro más reciente, titulado Life of M ("La vida de M"), ha desatado una ola de especulaciones en los círculos culturales de Londres, Nueva York y París.

Aunque el texto se vende oficialmente bajo la etiqueta de ficción y metaficción, críticos, periodistas e insiders de la industria han detectado paralelismos demasiado específicos entre la protagonista de la historia y la vida real de Portman.

Natalie Portman Instagram @natalieportman

La novela ‘inspirada’ en Natalie Portman enfurece a la actriz

El libro Life of M de Rachel Cusk retrata la historia entre una escritora anónima y "M", una actriz de renombre internacional. A lo largo del texto, la narradora desglosa la psicología de la estrella, mostrándola como una figura distante, emocionalmente congelada, atrapada en su propio estatus de celebridad e incapaz de establecer vínculos afectivos auténticos.

El inicio de las controversias de la novela viene de que la estructura de la biografía del personaje parece copiada del historial público de Natalie Portman. En el libro, M recuerda haber alcanzado la fama mundial siendo solo una niña tras protagonizar una cinta europea controvertida (similar al debut de Portman en Léon: The Professional en 1994).

El punto de inflexión en la carrera cinematográfica del personaje es una producción centrada en el ballet profesional para la que debió someterse a un entrenamiento físico exhaustivo, calcando la experiencia de Portman en Black Swan, interpretación que le valió el Premio de la Academia.

M reside en una capital europea (París, ciudad donde Portman vivió durante años) y trabaja como la imagen principal de una casa de cosméticos y perfumería de lujo, tal como la actriz estadounidense ha hecho durante más de una década como embajadora de la firma Dior.

La obra no se limita a usar detalles contextuales, sino que desglosa la personalidad de M de forma despiadada, describiéndola como una persona deshumanizada, aterrada por el paso del tiempo y desconectada de su entorno familiar.

Rachel Cusk Goodreads

¿Qué dicen Hollywood y Natalie Portman sobre la polémica?

Para una figura pública como Portman, que ha gastado décadas protegiendo su intimidad, descubrir que sus confidencias habrían sido utilizadas para construir un personaje frío y egocéntrico representa una pesadilla de relaciones públicas difícil de asimilar.

Natalie Portman nunca ocultó su fanatismo por la pluma de Rachel Cusk. En múltiples ocasiones, la actriz recomendó la famosa trilogía Alineación en su club de lectura de Instagram y seleccionó obras como Second Place y Parade para que sus millones de seguidores las leyeran.

En 2021, la celebridad entrevistó a la autora en un conversatorio virtual, refiriéndose a ella como una de sus escritoras vivas predilectas. Posteriormente, al coincidir ambas en París, compartieron reuniones y conversaciones en círculos intelectuales reducidos.

Life of M Macmillan Publishers

Según redes sociales y medios de comunicación, Portman y Cusk nunca fueron amigas íntimas, sino simples conocidas que coincidieron un puñado de veces.

El equipo de Portman sostiene que la editorial ha alimentado intencionalmente el morbo y los rumores para disparar las ventas del libro en las librerías anglosajonas.

Por su parte, Rachel Cusk ha mantenido una postura de reserva analítica, argumentando que le resulta "estresante" que los lectores busquen juicios morales o verificación de hechos en un texto que pertenece al terreno de la creación artística.