Wildwood enfrenta polémica por su doblaje latino; Javier Ibarreche responde a las críticas

El estreno de Wildwood: El bosque salvaje en México no ha estado libre de controversia. A pocos días de llegar a las salas de cine, la película de animación se encuentra en medio de una discusión en redes sociales, por las voces elegidas para su versión en español latino.

La inconformidad tomó fuerza y llegó hasta Change.org, plataforma en la que se publicó una petición para solicitar a LAIKA Studios una nueva versión del doblaje. La película se estrenó en México el pasado 29 de octubre y, desde entonces, parte del público ha cuestionado las decisiones detrás de su adaptación al español.

Foto: Estudios LAIKA

En plataformas como TikTok, varios usuarios han compartido videos en los que muestran cómo realizarían el doblaje de la película. Además, han expresado su inconformidad con el resultado de la versión en español latino y cuestionado las decisiones tomadas para llevar a cabo este trabajo.

¿Qué actores participan en el doblaje de Wildwood?

Los cuestionamientos se han concentrado principalmente en tres integrantes del elenco que prestaron sus voces:

Macarena García: interpreta a Prue McKeel, protagonista de la historia.

Javier Ibarreche: da vida a Brendan, conocido como el Rey Bandido

Natalia Téllez: participa como Alexandra Svik, la gobernadora.

¿Por qué piden que Wildwood tenga un nuevo doblaje?

La petición fue creada por una usuaria identificada como Stefanny Alanis y está dirigida a los responsables de la producción y a LAIKA Studios.

Entre los argumentos expuestos se encuentra la importancia de contar con intérpretes especializados en doblaje para una película de estas características. Se considera que algunas de las voces seleccionadas no consiguen transmitir adecuadamente las emociones de los personajes, lo que podría afectar la conexión del público con la historia.

Otro de los puntos que genera inconformidad es la contratación de los llamados star talents, término utilizado para referirse a celebridades, influencers y figuras populares que participan en producciones animadas, como parte de una estrategia para atraer audiencia.

Foto: Estudios LAIKA

¿Qué dice la petición de Change.org sobre el trabajo de LAIKA?

Uno de los argumentos que destacan los impulsores de la iniciativa es el tiempo que tomó desarrollar la película. De acuerdo con el documento, la producción requirió 16 años de trabajo, por lo que consideran que su adaptación a otros idiomas también debería recibir especial atención.

La solicitud plantea realizar un nuevo doblaje en español latino que priorice la experiencia y preparación de actores de voz.

Además, señala que contar con una nueva versión permitiría reconocer la trayectoria de los especialistas en doblaje de Latinoamérica y ofrecer al público una experiencia más cercana a la intención original de los personajes.

Foto: Estudios LAIKA

Javier Ibarreche reconoce que su popularidad influyó en su llegada al doblaje

Durante una entrevista con la creadora de contenido Mili, Javier Ibarreche habló sobre su participación en Wildwood: El bosque salvaje.

El también crítico de cine, reconoció que existen opiniones y aceptó que su alcance como creador de contenido pudo influir en que le ofrecieran el papel. Incluso planteó que, si su carrera se hubiera desarrollado únicamente en el ámbito del doblaje, quizá no habría tenido acceso a esta oportunidad.

Sé que al ser conocido como creador de contenido, pareciera que me están contratando únicamente por la notoriedad. Tengo bien claro que las oportunidades que yo he conseguido a lo largo de estos últimos años de mi carrera tienen que ver justamente con los números que he generado como creador de contenido. Sé que si hubiera sido únicamente actor de doblaje, posiblemente no hubiera conseguido este rol", explicó.

Foto: Instagram ibarrechejavier

No obstante, Ibarreche también defendió su preparación y explicó que su acercamiento a la actuación va más allá de su trabajo en plataformas digitales. Aseguró que asumió el proyecto con la intención de ofrecer una interpretación que estuviera a la altura de las exigencias de la producción.

Yo trato de que el trabajo hable por sí solo, confío en mi preparación como actor y en mi formación reciente como actor de doblaje para hacer un trabajo digno de lo que la película pide. Corresponde al público juzgar si el trabajo fue bueno o no, yo lo que hago es poner todo de mi parte para que la calidad del trabajo esté", señaló.

¿Cómo respondió Javier Ibarreche a las críticas por el doblaje de Wildwood?

Javier Ibarreche respondió a los cuestionamientos por su participación en Wildwood: El bosque salvaje y explicó que, desde su perspectiva, hay un asunto que considera más importante: los problemas que enfrenta Rancho Santa Elena, un espacio natural que describió como uno de los lugares más hermosos del planeta.

El creador de contenido compartió algunas de sus experiencias personales en este sitio, al que dijo tenerle un cariño especial. Entre los aspectos que destacó está que el bosque abastece de agua potable a 13 comunidades, además de que en la reserva se han descubierto nuevas especies de animales. También ha sido sede de competencias de ciclismo de montaña, actividades que se realizan bajo un esquema de conservación del entorno natural.

Javier Ibarreche

Ibarreche señaló que Rancho Santa Elena cuenta con 12 años consecutivos de certificación como sitio de turismo ecosustentable y que, hasta ahora, es el único lugar de Hidalgo que posee este reconocimiento. Asimismo, explicó que se trata de un área destinada voluntariamente a la conservación, que no depende de apoyos gubernamentales para mantenerse.

Sobre el conflicto, indicó que el problema surgió por un proyecto para construir un puente que atravesaría la zona, pese a que existe otra vía de comunicación. Además, cuestionó que no se haya realizado un estudio de impacto ambiental que permita conocer las consecuencias de la obra.

El también actor de doblaje advirtió que la actividad turística del lugar ya está resintiendo los efectos de esta situación, por lo que pidió apoyo para reunir firmas y encontrar una solución que permita proteger Rancho Santa Elena.

De esta manera, la polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, continúa generando opiniones divididas entre los espectadores, quienes mantienen su petición de que la película cuente con voces de actores especializados y para otros, que piensan que fue un buen trabajo de doblaje.

Por su parte, Javier Ibarreche aprovechó los cuestionamientos para llamar la atención sobre la situación de Rancho Santa Elena, un tema que considera merece mayor visibilidad. Hasta ahora, LAIKA Studios no ha anunciado cambios en el reparto de voces, por lo que la posibilidad de un redoblaje permanece sin confirmarse.