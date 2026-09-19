¡Arriba el amor! Natalia Lafourcade comparte fotos de su boda y romántico mensaje para su esposo

Natalia Lafourcade es una de las artistas mexicanas que suele mantener su vida privada alejada de los reflectores, especialmente cuando se trata de su matrimonio y su familia. Sin embargo, recientemente decidió abrir un pequeño espacio para compartir con sus seguidores un tierno mensaje dedicado a su esposo, con el que dejó ver el amor que mantiene por él.

Desde que se casó en 2021, la cantante ha sido muy reservada respecto a los momentos que vive junto a su pareja. Por ello, la publicación llamó especialmente la atención de sus seguidores, quienes pudieron conocer un poco más de la historia de amor que han construido juntos.

Natalia Lafourcade comparte tierno mensaje de amor para su esposo

A través de sus redes sociales, Natalia Lafourcade compartió una galería de 10 fotografías que comienza con un vistazo a su boda con Juan Pablo López Fonseca.

En las imágenes se puede observar lo que parece ser un momento de su ceremonia civil, en la que ambos lucen felices después de darse el sí. La publicación también muestra parte de la historia que han construido juntos, ahora acompañados por su bebé y su perrito.

“Los ángeles desde los cielos lo hicieron pasar y lo seguimos haciendo 5 años, 15 años de caminar bonito. Que vengan más canciones de amor. Gracias por tanto”, escribió la cantante en la publicación.

Con este mensaje, la intérprete de "Hasta la raíz" compartió con sus seguidores una mirada poco habitual a su relación y celebró los años de amor y compañía que ha vivido junto a su esposo.

Así reaccionaron los seguidores de Natalia Lafourcade

Al ser una de las cantantes mexicanas más queridas, el mensaje de Lafourcade rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En tan solo un día de su publicación, la galería ya había alcanzado 257 mil reacciones, además de superar los mil comentarios.

Entre las respuestas destacaron los mensajes de cariño hacia la cantante, pues sus seguidores celebraron verla feliz junto a su esposo y resaltaron el amor que ambos han construido a lo largo de los años.

¿Cómo se conocieron Natalia Lafourcade y su esposo?

La historia de la pareja comenzó a través de sus respectivos trabajos. Juan Pablo López Fonseca estuvo relacionado con algunas de las grabaciones musicales de Natalia Lafourcade, entre ellas el proyecto “Musas”, realizado en 2017.

Aunque la cantante ha sido muy reservada con su vida privada, se sabe que ambos se casaron en 2021, aunque la noticia se hizo pública hasta 2023.

Posteriormente, en 2025, la cantante dio a conocer que se convertiría en mamá. A finales de ese año, ella y su esposo recibieron a su hijo, con lo que comenzaron una nueva etapa como familia.

Ahora, sus seguidores continúan atentos a la historia de amor de Natalia Lafourcade, mientras la cantante comparte de manera ocasional algunos momentos de la familia que ha formado junto a su esposo.