"Somos humanos": J Balvin lanza inesperado mensaje en Guadalajara tras ruptura con Valentina Ferrer

J Balvin llegó a Guadalajara para ofrecer una presentación privada en el Estadio Akron la noche del sábado, pero hubo un momento que fue más allá de la música. Antes de cantar La canción, el colombiano hizo una pausa para hablar con el público sobre los momentos difíciles y la necesidad de acompañarse entre unos y otros.

El cantante, que en distintos momentos de la noche se mostró serio, pidió a los asistentes encender una luz y compartir buena energía con quienes estén atravesando alguna situación complicada.

Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto, expresó.

J Balvin también habló de los tropiezos que forman parte de la vida y de la importancia de seguir adelante.

Que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el futuro, dijo ante el público de Guadalajara.

J Balvin: "Somos humanos"

El mensaje tomó especial relevancia porque ocurrió apenas unos días después de que Valentina Ferrer confirmara públicamente su separación de J Balvin. La modelo argentina dio a conocer el pasado 16 de septiembre que ambos decidieron continuar por caminos separados y pidió respeto y privacidad durante este proceso.

Sin embargo, el cantante no hizo una declaración directa sobre su relación durante el concierto. Sus palabras estuvieron enfocadas en la vulnerabilidad y en acompañar a quienes están pasando por un mal momento.

Así que a cada uno de ustedes, el que esté pasando por un mal momento, por una mala situación, recuerden que somos humanos, que estamos en esto, que acá hay una familia que los quiere a ustedes muchísimo, comentó.

J Balvin también agradeció el cariño de sus seguidores y les dijo que los considera parte de su familia.

Gracias de verdad por estar esta noche conmigo, agregó.

Después pidió que esa energía se convirtiera en una especie de luz de esperanza para cada persona presente, mencionando los sueños, la familia, los amigos y también la salud y la enfermedad.

Así que esa luz, una luz de esperanza para cada uno de ustedes, por sus sueños, por sus amigos, por sus hermanos, por la salud, por la enfermedad, señaló antes de continuar con el concierto.

Finalmente, invitó al público a cantar con él: "así que estás conmigo, vamos a cantar esta canción sin miedo".

J Balvin felicita a Valentina Ferrer por su cumpleaños

El mensaje de J Balvin en Guadalajara ocurrió además el mismo día del cumpleaños de Valentina Ferrer. Este 19 de septiembre, la modelo argentina celebra sus 32 años y el cantante aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas palabras.

J Balvin compartió fotografías familiares y destacó la importancia de Ferrer en su vida, especialmente como madre de Río, el hijo que tienen en común.

Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte, escribió.

El cantante también agradeció a Valentina por haberle dado a su hijo.

Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti, añadió.

En su publicación, J Balvin también utilizó la imagen de las flores para hablar de las personas que dejan una huella importante.

Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti, escribió.

La felicitación terminó con buenos deseos para Ferrer: "Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale".

J Balvin y Valentina Ferrer, una relación de varios años

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron durante la grabación del videoclip de Sigo Extrañándote y comenzaron su relación alrededor de 2018.

En junio de 2021 nació Río, su primer hijo. Aunque la pareja mantuvo buena parte de su vida familiar lejos de los reflectores, ambos compartieron en distintas ocasiones momentos junto al pequeño.

El pasado 16 de septiembre de 2026, Ferrer confirmó que ella y J Balvin habían decidido separarse. Ambos continuarán como padres de Río y, de acuerdo con lo expresado por la modelo, su bienestar seguirá siendo una prioridad para los dos.

El pasado 16 de septiembre de 2026, Ferrer confirmó que ella y J Balvin habían decidido separarse. Instagram J Balvin

En ese contexto, las palabras que J Balvin compartió durante su presentación en Guadalajara y su mensaje de cumpleaños para Valentina generaron atención entre sus seguidores, aunque el cantante no señaló que su discurso estuviera relacionado directamente con la ruptura.