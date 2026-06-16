Las crónicas de Narnia estrenará una nueva película en cines: ¿De qué tratará?

La plataforma Netflix cambia su modelo de distribución comercial y firma una alianza estratégica con Sony Pictures para estrenar la película Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago en cines a nivel internacional. La nueva cinta de fantasía, dirigida por la aclamada cineasta Greta Gerwig, llegará a la pantalla grande a principios del próximo año.

La producción marca un precedente histórico para el servicio de streaming, caracterizado por limitar sus exhibiciones presenciales. Los reportes recientes confirmaron que el largometraje gozará de una permanencia en cartelera de tres a cuatro semanas. Esta ventana de proyección exclusiva supera cualquier lanzamiento previo de la compañía de entretenimiento digital.

Saga de Las Crónicas de Narnia. Foto: Disney

El proyecto representa un reinicio absoluto de la millonaria franquicia basada en las icónicas novelas de C.S. Lewis. La nueva adaptación entierra definitivamente la trilogía de películas producidas por Disney a partir del año 2005. El gigante del entretenimiento apuesta por una visión fresca y majestuosa para reconquistar a los fanáticos de la saga.

Para garantizar el éxito en la taquilla mundial, los estudios reunieron a un elenco estelar de primer nivel. El reparto principal presume figuras de peso como Daniel Craig, Emma Mackey y Carey Mulligan. Los intérpretes David McKenna, Beatrice Campbell, Tom Bonington, Denise Gough y Ava Jager completan el nutrido grupo de talentos confirmados.

La elección de la directora al frente del proyecto otorgó plena confianza a los productores ejecutivos. La realizadora consolidó su estatus en la industria cinematográfica tras el arrollador triunfo comercial de Barbie. Los ejecutivos respaldaron su visión tras evaluar su excelente trabajo previo en cintas nominadas al premio Oscar, como Mujercitas y Lady Bird.

El origen del universo mágico

Greta Gerwig coescribió el guion del largometraje en colaboración directa con el escritor Matthew Aldrich. El libreto adapta el sexto libro de la famosa saga literaria, que funciona narrativamente como la gran precuela de la historia original. La trama transporta al espectador al Londres del año 1900 para atestiguar el nacimiento del mundo mágico.

El argumento presenta a los niños Digory Kirke y Polly Plummer, dos vecinos que forjan una entrañable amistad. Los jóvenes protagonistas descubren una serie de oscuros pasadizos ocultos que conectan los áticos de sus respectivas viviendas. Su tremenda curiosidad los empuja a explorar el lugar y terminan por accidente en el estudio prohibido del tío Andrew.

Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian. Foto: Disney

Este excéntrico personaje oculta su verdadera y letal identidad como un poderoso hechicero de las artes secretas. El hombre engaña a Polly para que toque un anillo experimental, provocando la desaparición instantánea de la inocente niña. Digory toma la firme decisión de usar otro anillo idéntico y viaja hacia lo desconocido para intentar rescatarla.

El viaje interdimensional de los jóvenes marca la creación misma del mítico reino de Narnia. Los espectadores atestiguarán el surgimiento de las criaturas fantásticas y el nacimiento de las fuerzas oscuras que amenazarán la paz de este nuevo territorio. Los directivos prometieron entregar un espectáculo visual digno de las mejores superproducciones de Hollywood.

El ambicioso futuro de la franquicia

Los planes corporativos de Netflix abarcan mucho más que una sola entrega cinematográfica. El productor Mark Gordon adelantó que la directora estadounidense readaptará los dos primeros tomos del universo creado por Lewis. Este cronograma posiciona directamente a la clásica novela El león, la bruja y el ropero como la secuela inmediata de esta nueva película.

El león, la bruja y el ropero, comenzó la saga de Las Crónicas de Narnia. Foto: Disney

La división de cine de la plataforma trabajó arduamente de la mano con la productora Amy Pascal para mapear la extensa cronología literaria. Los altos mandos estructuraron una visión global de toda la historia para trasladarla íntegramente a las salas de cine, respetando con rigurosidad la narrativa planteada en los textos originales.

El equipo de escritores enfrentó el reto colosal de ordenar un relato no lineal que abarca distintas eras. La empresa digital inyectó una enorme cantidad de recursos económicos para asegurar la calidad en la construcción de este vasto universo narrativo, buscando cumplir cabalmente con las altas exigencias del público y de la crítica especializada.