Nanpa Básico conquista el Palacio de los Deportes con una noche de catarsis, coros y emociones

“Soy equilibrio entre lo dulce y lo salvaje, quiéreme así aunque a veces no encaje”. Con una frase que resume una parte de su esencia, Nanpa Básico llegó al Palacio de los Deportes para encontrarse con un público de la Ciudad de México que ha hecho de sus canciones parte de su propia historia.

Francisco David Rosero Serna, mejor conocido como Nanpa Básico, es un músico colombiano que, a través de su autenticidad, sus letras y la poesía que caracteriza cada una de sus canciones, se ha ganado un lugar especial entre el público mexicano.

Foto: Cortesía OCESA

Su música va más allá de las melodías. Habla de amores, heridas, sueños, deseos vulnerabilidad y de esas emociones que muchas veces resultan difíciles de colocar en palabras. Por eso, cuando Nanpa Básico canta, no solo se escucha una canción: se despierta algo en el interior de quienes encuentran en sus letras una parte de su propia historia de vida.

El intro del artista comenzó con música en vivo, acompañado por diferentes instrumentos interpretados por su equipo, preparando el ambiente para una noche que estaría marcada por las emociones.

Nanpa arrancó el concierto con temas como “ANIMA” y “Estuve Ahí”, dando paso a una presentación en la que interpretó cerca de 50 canciones.

Entre ellas estuvieron “Flaca” y “Loca”, dos de los temas que hicieron vibrar al público durante los primeros momentos del evento y que rápidamente se convirtieron en algunos de los primeros grandes coros de la noche.

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En uno de los momentos más emotivos de la noche, Nanpa invitó al público a dejar la vanidad a un lado y aprovechar el concierto como un espacio de catarsis. “Se vale llorar”, dijo el cantante, animando a los asistentes a permitirse sentir y soltar aquello que llevaban dentro.

De pronto, una melodía no solo suena: te transporta. Te devuelve a un momento, a una persona, a una emoción que creías olvidada.

Entre otros temas que interpretó estuvieron “Si Usted Quiere”, “Duelo”, “Ojalá”, “Contrato”, “Oro Por Ti”, “Para Terminar en Nada”, “Mamá No Llores”, “Me Gustas Más Que Salir a Fumar”, una de las canciones más coreadas de la noche, “Verte Cerquita”, “Peor Que La Policía”, “Como Bolero” y “Mi Reina”.

Ciudad de México es otra cosa”, expresó Nanpa ante la respuesta de sus seguidores, quienes acompañaron cada una de sus canciones.

Escuchar a Nanpa también sana. Para muchos, sus letras logran acomodar las palabras en el lugar exacto, como una pieza de rompecabezas. En redes sociales, sus seguidores no solo lo reconocen como cantante, sino también como poeta, gracias a la manera en que transforma su visión del mundo en letras que conectan con el alma de los que siguen su música.

Muchos de sus temas no solo se escuchan, se viven. En ese momento dejan de ser una simple canción y se convierten en un instante, un recuerdo, una anécdota, de alguna manera, en un vínculo con el músico. Porque cuando una letra logra contar algo de tu propia historia, deja de pertenecer únicamente a quien la escribió.

Además, el artista interpretó por primera vez en la Ciudad de México “Como Tú Ninguna”, sumando otro momento especial a la noche y fortaleciendo la conexión con sus fans.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Nanpa Básico invitó al escenario a Maisak. Juntos interpretaron “Diálogos de Paz” y “Paz Mental”, provocando una gran reacción entre el público.

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Nanpa también tuvo un gesto especial con México al ponerse la camiseta de la Selección Mexicana, mostrando su felicidad por portar los colores del país frente a sus seguidores.

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Entre los temas más coreados de la noche también estuvieron “Canela”, "Poeta", “Sin ti estoy bien”, “Te Hice Llorar”, “Me Da Lo Mismo”, “EAVEMARÍA”, “Los No Tan Tristes”, “Ojitos Playa” y “Hasta Aquí Llegué”. Cada canción fue acompañada a todo pulmón por el público, demostrando la conexión que Nanpa Básico ha construido con sus seguidores.

Previamente, Nanpa se presentó en Monterrey y Guadalajara como parte de su gira 2026, “QUE TIN Y QUE TAN”.

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A lo largo de su trayectoria, el artista también ha compartido canciones con diversos intérpretes, entre ellos los mexicanos Gera Mx, Santa Fe Klan, Charles Ans y Samantha Barrón; el dúo mexicoestadounidense Ha*Ash, así como la cantante puertorriqueña Ivy Queen y otros.

Así, entre canciones, lágrimas, coros, gritos y momentos de complicidad, Nanpa Básico convirtió su concierto en la Ciudad de México, en una noche de sensaciones. Más que un concierto, el encuentro fue un espacio para sentir, recordar y soltar, demostrando por qué sus letras han encontrado un lugar especial en quienes las escuchan.

La originalidad que representa Nanpa Básico no solo ha compaginado con el público de su país; en México también ha encontrado a una audiencia que lo admira y se identifica con sus letras. En vivo demostró que su voz tiene una fuerza impresionante y que su manera de interpretar va más allá de cantar: transmite.

En el escenario, su voz conserva la fuerza y calidad de sus canciones.

En su paso por México, Nanpa reafirmó el cariño que el público mexicano le tiene. Sus canciones se cantan, cobran vida y hasta se lloran, porque para muchos es ese llamado “poeta” que logra poner en palabras emociones, recuerdos y heridas. Un artista que proyecta que refleja y que canta con el alma.

¿Quién es Nanpa Básico?

Nanpa Básico comenzó su camino en la música de manera independiente y dentro de la escena underground de Medellín, Colombia. Poco a poco fue ganando seguidores gracias a sus canciones y a una propuesta que logró conectar con quienes buscaban algo diferente dentro del rap.

La música de Nanpa Básico tiene como base el rap, pero también incorpora sonidos de reggae, bolero y otros géneros urbanos. Esta combinación le ha permitido crear una identidad musical propia.

Una de las características que más destacan en sus canciones son las letras. El artista suele hablar sobre el amor, las relaciones, las experiencias de vida, las heridas y diferentes emociones desde una perspectiva muy personal, utilizando la música como una forma de expresar aquello que muchas veces cuesta decir.