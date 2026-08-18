Karol G, Maluma y Miguel Bosé se unen en concierto benéfico por víctimas del terremoto en Colombia

“Voces por la vida”, es un concierto que reunirá a reconocidos artistas con el objetivo de recaudar recursos para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

¿Dónde y cuándo se realizará el concierto?

El espectáculo se llevará a cabo en el Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, donde decenas de intérpretes de distintos géneros subirán al escenario para sumarse a las labores de ayuda y reconstrucción tras el desastre natural.

Entre los artistas que participarán se encuentran: Karol G, Maluma, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Andrés Cepeda, Eladio Carrión, Draco Rosa, Greeicy, Grupo Niche, Mike Bahía, Manuel Medrano, Pedro Capó y Silvestre Dangond, además de Agudelo 888, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Ela Taubert, Elder Dayán, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Karen Lizarazo, Kris R, Laura Maré, Laura Pérez, Luis Alfonso, Maisak, Manú, Nanpa Básico y Nico Hernández.

Foto: Instagram

La variedad de artistas busca convertir la jornada en un espacio de unión y solidaridad para las personas que enfrentan las consecuencias del terremoto.

¿Cómo se puede contribuir a esta causa?

Además de adquirir entradas para el espectáculo, el público tiene la posibilidad de realizar donaciones mediante Ticketmaster Colombia, plataforma encargada de la venta de boletos.

Foto: Instagram karolg

De acuerdo con información de la boletera, hasta el momento más de 22 mil 200 personas han realizado aportaciones que, en conjunto, superan el millón de dólares.

Asimismo, se informó que la totalidad de los recursos obtenidos por la venta de boletos será entregada a fundaciones aliadas, las cuales participan en las labores destinadas a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Maluma Cortesía Sony Music

¿Cuál es el panorama en Colombia tras el terremoto?

A poco más de una semana del sismo, la emergencia continúa dejando importantes daños en diferentes regiones del país. El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala que 280 personas han muerto y 472 municipios resultaron afectados.

El impacto también se refleja en la infraestructura. Hasta ahora, se contabilizan 127 mil 608 viviendas con algún tipo de daño, mientras que 26 mil 392 quedaron completamente destruidas. A esto se suma el colapso de 197 edificios.

Ante este escenario, “Voces por la vida” busca que la música se convierta en un medio para reunir recursos y respaldar a las comunidades que actualmente necesitan apoyo para comenzar su proceso de recuperación.