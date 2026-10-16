“Me pusieron las esposas”: Naim Darrechi rompe el silencio tras ser arrestado en el aeropuerto de Madrid

Naim Darrechi rompió el silencio después de ser detenido en el aeropuerto de Madrid el pasado 14 de octubre. Tras recuperar su libertad, el creador de contenido realizó una transmisión en vivo para explicar qué ocurrió y por qué deberá enfrentar un proceso judicial.

La noticia de su detención comenzó a circular cuando Derek, amigo del influencer, confirmó que había sido arrestado mientras lo esperaba en el aeropuerto de la capital española.

En ese momento no se conocían los motivos del procedimiento, lo que generó preguntas entre sus seguidores. Sin embargo, horas después, el propio Darrechi reapareció en sus redes sociales para contar su versión de los hechos.

Durante la transmisión, el también cantante aseguró que el caso está relacionado con una fotografía de contenido íntimo que publicó en 2024, en la que aparecía acompañado por una mujer que posteriormente presentó una denuncia.

Aunque el creador de contenido confirmó que ya se encuentra en libertad, explicó que el asunto continúa abierto y que tiene previsto acudir a una comparecencia judicial en Barcelona.

Naim Darrechi reveló que su detención en Madrid estuvo relacionada con una denuncia por una fotografía publicada en 2024. IG naimdarrechitv

¿Cuál fue la verdadera causa de la detención de Naim Darrechi?

De acuerdo con lo que contó Naim Darrechi, su detención está relacionada con una denuncia presentada por una joven con la que realizó una colaboración para una plataforma de contenido para adultos.

El influencer explicó que, durante 2024, compartió una fotografía en la que ambos aparecían juntos. Según su versión, la publicación había sido acordada previamente y formaba parte del contenido que habían decidido realizar.

Sin embargo, Darrechi señaló que la mujer presentó una denuncia al considerar que la difusión de la imagen había expuesto su intimidad.

El creador de contenido aseguró que contaba con el consentimiento de la joven para publicar la fotografía, por lo que buscará presentar pruebas que respalden su versión ante las autoridades españolas.

Durante su transmisión, explicó que el conflicto surgió por esa publicación y que ahora tendrá que acudir a los tribunales para aclarar las circunstancias en las que se compartió.

“Por esa foto la chica demandó y ahora me voy a ir a juicio el 19 para demostrar que todo eso estaba pactado y se había hablado”, expresó el influencer.

Darrechi también aprovechó para aclarar que la mujer que presentó la denuncia no fue su pareja sentimental, pues aseguró que su relación se limitó a la colaboración que realizaron.

“Quiero aclarar que ella nunca fue mi novia, entonces yo voy a ir tranquilo. Obviamente, buscaremos un buen abogado para que me respalde”, añadió.

Hasta ahora, los detalles del caso se conocen principalmente por las declaraciones del propio creador de contenido. No se han presentado públicamente documentos judiciales que permitan establecer las circunstancias exactas de la denuncia.

Por ello, aunque Darrechi sostiene que existía un acuerdo para compartir la imagen, esa afirmación corresponde a su versión y deberá ser valorada dentro del procedimiento judicial.

Naim Darrechi recuperó su libertad tras ser detenido en Madrid, pero deberá enfrentar un proceso judicial por una denuncia. IG naimdarrechitv

Así fue la detención de Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid

Además de explicar el motivo de la denuncia, Naim Darrechi relató cómo ocurrió su detención cuando el avión en el que viajaba aterrizó en Madrid.

Según contó, el procedimiento comenzó antes de que los pasajeros pudieran abandonar la aeronave, cuando una integrante de la tripulación le pidió que descendiera primero.

El influencer aseguró que la solicitud le pareció extraña, pero siguió las indicaciones. Al acercarse a la salida, observó a dos agentes de la policía española que lo estaban esperando.

“Antes de que bajen los pasajeros, la azafata me voceó y me pidieron salir primero. En eso veo que se acercan dos policías a mí; yo ya lo sospechaba”, relató.

De acuerdo con su testimonio, los agentes lo interceptaron y procedieron a detenerlo antes de que pudiera continuar su recorrido por el aeropuerto.

“Automáticamente me abordan, me quitaron el celular y me pusieron las esposas”, explicó durante su transmisión en vivo.

Darrechi aseguró que permaneció varias horas bajo custodia y que inicialmente desconocía el motivo por el que había sido detenido.

El creador de contenido no ofreció detalles sobre la autoridad que ordenó su detención ni precisó si existía algún requerimiento judicial previo relacionado con la denuncia.

Posteriormente, recuperó su libertad y decidió realizar una transmisión en sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre lo sucedido.

Naim Darrechi aseguró que buscará demostrar ante un tribunal que la fotografía denunciada fue publicada con consentimiento. IG naimdarrechitv

¿Cuándo será el juicio de Naim Darrechi en Barcelona?

Aunque ya fue puesto en libertad, Naim Darrechi aseguró que el proceso judicial continúa y que deberá presentarse en Barcelona el próximo 19 de octubre de 2026.

El influencer explicó que durante esa comparecencia buscará demostrar que la publicación de la fotografía había sido acordada con la mujer que posteriormente presentó la denuncia.

Para ello, señaló que tiene previsto contratar a un abogado que lo represente y lo ayude a presentar los elementos necesarios para defender su versión de los hechos.

Darrechi aseguró que se encuentra tranquilo ante la situación y que confía en poder aclarar lo sucedido durante el procedimiento.

Sin embargo, hasta el momento no se han difundido documentos oficiales que permitan confirmar qué cargos específicos enfrenta o cuál será el alcance de la audiencia anunciada por el influencer.

La comparecencia tampoco implica que el caso vaya a resolverse ese mismo día, ya que cualquier determinación dependerá de las autoridades judiciales encargadas del procedimiento.

Por otra parte, el creador de contenido, conocido también por haber mantenido una relación sentimental con la cantante mexicana Yeri MUA, hizo una petición a sus seguidores durante su transmisión.

Darrechi solicitó que evitaran enviar mensajes ofensivos o acosar en redes sociales a la mujer que presentó la denuncia, pues aseguró que no desea que la situación provoque ataques en su contra.

También señaló que prefiere dejar el conflicto en manos de sus representantes legales y de las autoridades españolas, mientras se prepara para acudir a la comparecencia.