¡En vivo y sin filtros! Shanik Berman presume nuevo rostro tras colocarse hilos tensores

La periodista de espectáculos Shanik Berman volvió a llamar la atención por un cambio en su apariencia, esta vez frente a las cámaras del programa Hoy. Durante una transmisión en vivo, la conductora se sometió a un procedimiento cosmético con hilos tensores adhesivos para mostrar cómo se puede conseguir un efecto de levantamiento facial sin recurrir a una intervención médica.

La demostración estuvo a cargo del maquillista profesional Alfonso Waithsman, quien acudió al matutino para explicar cómo funcionan estos accesorios y de qué manera se colocan para modificar temporalmente la apariencia de algunas zonas de la cara.

El resultado no pasó desapercibido entre los conductores, quienes reaccionaron al cambio que mostró Shanik. La periodista, por su parte, se prestó a la dinámica y dejó ver cómo lucía después de la aplicación.

Así fue el cambio de rostro de Shanik Berman en el programa Hoy

Durante la demostración, Alfonso Waithsman trabajó en distintas zonas del rostro de Shanik Berman para conseguir un efecto de levantamiento en los párpados, el cuello y la línea de la mandíbula.

A diferencia de los tratamientos estéticos que requieren procedimientos médicos, estos hilos funcionan mediante pequeños adhesivos que se sujetan a la piel y al cabello. Al aplicar tensión, ayudan a estirar visualmente ciertas áreas del rostro, aunque el efecto es temporal.

Para colocarlos, el maquillista explicó que es necesario preparar la piel y elegir adhesivos que se acerquen al tono del cutis. Después, ajustó los puntos de sujeción para conseguir el efecto deseado y ocultó los elementos con ayuda del cabello y un poco de pegamento para pestañas.

El resultado provocó comentarios entre los conductores de Hoy. Tania Rincón se sumó a las reacciones y elogió a su compañera frente a las cámaras.

¡Eso, Shanik! ¿Te digo algo? Tú estás bellísima siempre, expresó la conductora, quien también bromeó con que la periodista parecía tener dos décadas menos.

De acuerdo con la explicación presentada durante el programa, el efecto de estos accesorios puede durar hasta ocho horas, por lo que se utilizan principalmente para ocasiones especiales, sesiones fotográficas o apariciones en las que se busca modificar temporalmente la apariencia.

Shanik Berman y sus retoques estéticos: ¿qué otros procedimientos se ha realizado?

La participación de Shanik Berman en esta demostración se suma a otras ocasiones en las que ha hablado abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

En julio de 2024, antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, la periodista también se realizó un tratamiento facial frente a las cámaras. En aquella ocasión, recibió un procedimiento de perfilado y armonización facial en el que, según la información difundida entonces, se utilizaron 19 jeringas de ácido hialurónico para trabajar el contorno de la mandíbula.

En julio de 2024, antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, la periodista también se realizó un tratamiento facial Instagram: shanikberman

Más recientemente, la conductora confirmó su decisión de retirarse los implantes mamarios mediante una cirugía de reducción de busto. Con ello, ha compartido con el público distintas decisiones relacionadas con su imagen y los cambios físicos que ha elegido realizar.

Sin embargo, es importante distinguir los hilos adhesivos que se utilizaron en Hoy de los hilos tensores médicos. Aunque ambos recursos pueden asociarse con un efecto de levantamiento, no funcionan de la misma manera.

Los adhesivos son un recurso externo de maquillaje y su efecto desaparece cuando se retiran. Los procedimientos médicos, en cambio, requieren una valoración profesional y consisten en introducir materiales específicos debajo de la piel.

Los adhesivos son un recurso externo de maquillaje y su efecto desaparece cuando se retiran. Instagram: shanikberman

Por eso, el cambio que mostró Shanik Berman en televisión no significa que se haya sometido a una intervención clínica de hilos tensores. Se trató de una demostración cosmética para conseguir un efecto visual temporal, sin modificar de forma permanente la estructura del rostro.