Entre castillos: Nadia Ferreira comparte su aventura en Disney

Nadia Ferreira y Marc Anthony atraviesan una etapa especial en su vida familiar, mientras disfrutan de momentos junto a sus seres queridos.

En medio de esta nueva etapa, la modelo paraguaya y empresaria compartió con sus seguidores algunos detalles de su viaje a Disney, donde mostró parte de la experiencia y los momentos que ha vivido durante su visita a los parques de entretenimiento.

Nadia Ferreira comparte imágenes de su viaje a Disney

A través de sus historias de Instagram, Nadia Ferreira publicó un reel en el que se observa su llegada a uno de los destinos de entretenimiento más populares entre las familias y los amantes de los parques temáticos.

Entre las imágenes también aparecen algunos momentos de su visita a Universal Studios Florida, donde se lleva a cabo Halloween Horror Nights, un evento de terror que celebra su edición número 35 y que está programado del 28 de agosto al 1 de noviembre.

La modelo también compartió momentos con amigos y estampas de su recorrido familiar por estos recintos de diversión. Entre las imágenes destaca el emblemático castillo de Disney, acompañado de la frase: “Llegamos a @disneyworld.latino”.

Nadia Ferreira comparte en redes su viaje a Disney. Foto: IG @nadiaferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran su vida familiar

Nadia Ferreira y Marc Anthony han compartido con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su vida familiar. El 13 de junio de 2023, la pareja anunció la llegada de su primer hijo en común, publicación en la que expresaron la felicidad que sentían por convertirse en padres.

“Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA, no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribieron en aquella ocasión.

En las imágenes que acompañaron el anuncio, se observa a su primogénito, Marco, junto a la pequeña Myla Victoria, así como un tierno momento en el que los padres juntan sus manos alrededor de la bebé mientras duerme.

La publicación de Nadia Ferreira recibe muestras de cariño

Las publicaciones familiares de Nadia Ferreira suelen despertar el interés de sus seguidores, quienes aprovechan estos espacios para expresarles sus buenos deseos.

En aquella ocasión, el anuncio de la llegada de Myla Victoria reunió alrededor de 714 mil reacciones y más de 10 mil comentarios, en los que sus seguidores les enviaron felicitaciones y bendiciones por esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, la modelo paraguaya ha compartido en distintas ocasiones algunos momentos especiales de su vida personal, permitiendo que sus seguidores acompañen de cerca las experiencias que vive junto a su familia.