Al Pacino recibirá el máximo reconocimiento de SAG-AFTRA por su trayectoria: ¿Cuándo y dónde verlo?

Al Pacino ha interpretado a algunos de los personajes más conocidos de Hollywood durante más de seis décadas. Ahora, el actor de 86 años sumará un nuevo reconocimiento a su carrera, que abarca cine, televisión y teatro.

El sindicato SAG-AFTRA anunció que el protagonista de El Padrino será el 62.º receptor de su Premio a la Trayectoria, la máxima distinción que entrega la organización a sus integrantes por su trabajo artístico y sus aportaciones humanitarias.

¿Cuándo recibirá Al Pacino el Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA?

La ceremonia en la que Al Pacino será homenajeado está programada para el domingo 28 de febrero de 2027, en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California.

Los Premios del Actor, antes SAG-AFTRA, comenzarán a las 20 horas del Este de Estados Unidos, equivalentes a las 17 horas del Pacífico. En el centro de México, la transmisión podrá seguirse a partir de las 19 horas.

La gala se podrá ver en vivo a través de Netflix, plataforma que mantiene los derechos de transmisión de estos premios, organizados por el sindicato de actores estadounidense.

El Premio a la Trayectoria se entrega a intérpretes que han desarrollado una carrera destacada y que, además, han contribuido a la profesión y a distintas causas sociales.

En el anuncio oficial, Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, destacó la capacidad de Pacino para interpretar personajes muy diferentes a lo largo de su carrera.

Astin describió al actor como un artista de gran valentía, intensidad y sensibilidad, y señaló que su trabajo ha establecido un estándar dentro de la actuación.

Por su parte, Al Pacino agradeció el reconocimiento y aseguró que trabajar con guiones y compartir escenas con otros actores ha sido una de las mayores satisfacciones de su vida.

El intérprete también explicó que recibir esta distinción representa una oportunidad para recordar a las personas con las que ha trabajado durante su trayectoria.

Al Pacino recibirá el Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA en 2027 por sus más de cinco décadas de carrera. Reuters

Las películas de Al Pacino que marcaron su carrera en Hollywood

Aunque actualmente es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, Al Pacino comenzó su carrera cinematográfica con papeles pequeños.

Su primera aparición en el cine fue en Me, Natalie, estrenada en 1969. Dos años después obtuvo su primer papel importante en Pánico en Needle Park, donde interpretó a un joven con problemas de adicción.

Sin embargo, su carrera cambió en 1972, cuando Francis Ford Coppola lo eligió para interpretar a Michael Corleone en El Padrino.

La película le consiguió su primera nominación al Óscar y abrió una etapa de trabajos que lo colocaron entre los actores más solicitados de la industria.

Durante los años siguientes participó en producciones que también recibieron reconocimiento de la crítica, entre ellas Serpico, Tarde de perros y Justicia para todos.

Entre sus películas más conocidas destacan las siguientes.

El Padrino (1972), donde interpretó a Michael Corleone.

Serpico (1973), en la que dio vida a un policía que denuncia la corrupción.

El Padrino II (1974), continuación de la historia de la familia Corleone.

Tarde de perros (1975), basada en un asalto bancario.

Scarface (1983), donde interpretó al narcotraficante Tony Montana.

Perfume de mujer (1992), película con la que ganó el Óscar a mejor actor.

Uno de sus personajes más recordados es Tony Montana, protagonista de Scarface, dirigida por Brian De Palma. Aunque la película recibió críticas divididas en su estreno, con los años se convirtió en una referencia del cine criminal.

Pacino también ha trabajado con directores como Martin Scorsese, quien lo dirigió en El irlandés, película de 2019 en la que interpretó al líder sindical Jimmy Hoffa.

Ese trabajo le consiguió su novena nominación al Óscar, casi cinco décadas después de haber recibido la primera por El Padrino.

Al Pacino y Robert De Niro han compartido pantalla en películas como Fuego contra fuego y El irlandés. Reuters

¿Cuántos premios ha ganado Al Pacino en cine, televisión y teatro?

A pesar de sus numerosas nominaciones, Al Pacino solamente ha ganado un Óscar, que recibió en 1993 por su interpretación del teniente coronel Frank Slade en Perfume de mujer.

Ese mismo año también estuvo nominado como actor de reparto por Éxito a cualquier precio, convirtiéndose en el primer actor masculino en conseguir dos nominaciones de interpretación por películas diferentes en una misma edición.

Su trabajo no se ha limitado al cine. En televisión ha participado en producciones que también le han permitido recibir importantes reconocimientos.

En 2003 protagonizó Angels in America, miniserie de HBO en la que interpretó al abogado Roy Cohn. Por ese papel ganó un Emmy, un Globo de Oro y un Premio del Actor.

Posteriormente, en 2010, interpretó al médico Jack Kevorkian en You Don’t Know Jack, actuación por la que obtuvo su segundo Emmy y otro Premio del Actor.

Al Pacino ganó su único Óscar en 1993 por Perfume de mujer y acumula nueve nominaciones a los premios de la Academia. Reuters

También participó en la serie Hunters, de Prime Video, donde dio vida a Meyer Offerman durante las dos temporadas de la producción.

En teatro, Pacino comenzó a trabajar desde la década de los sesenta y ha participado en montajes de Broadway y obras de William Shakespeare.

Entre sus principales reconocimientos se encuentran los siguientes.

1 premio Óscar a mejor actor.

2 premios Emmy por su trabajo en televisión.

2 premios Tony por sus actuaciones teatrales.

2 Premios del Actor por sus interpretaciones televisivas.

1 Premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro.

1 León de Oro a la Trayectoria del Festival de Venecia.

A estos galardones se suman el reconocimiento del American Film Institute y el Kennedy Center Honor, además del Premio Sam Wanamaker que recibió en 2026 por su aportación al teatro y al cine.

La distinción de SAG-AFTRA también reconoce su participación en iniciativas humanitarias, entre ellas campañas de apoyo a víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y labores de ayuda tras el huracán Sandy.