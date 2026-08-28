Actriz de 'Nadie nos va a extrañar' se dijo 'hostigada' en el Metro CDMX y las redes reaccionan

Daniela Luque, actriz de la serie “Nadie nos va a extrañar”, subió a redes sociales un video donde dice que fue hostigada por policías en la estación Xola del Metro de la Ciudad de México, cuando regresaba de un concierto la noche del 26 de agosto.

Según contó la propia actriz en sus redes, viajaba sentada de manera incorrecta en los asientos cuando otro pasajero se molestó, comenzó a reclamarle y finalmente accionó la palanca de emergencia. Al parecer la mujer llevaba los pies en los asientos.

La situación provocó la intervención de policías del Metro. Daniela grabó parte del momento en el que los uniformados se acercaron para pedirle que utilizara correctamente las instalaciones y los asientos.

Sin embargo, la actriz aseguró que durante la intervención uno de los policías le tomó una fotografía sin su consentimiento, algo que le causó molestia y que posteriormente intentó denunciar con otro elemento.

@danielaluqueen Me parece que quien jaló la palanca no fue un usuario x, era un posible trabajador, jefe o algo tiene que ver con el metro. Eran casi las 12 de la noche y estaba yo muy tranquilita con ganas de regresar a mi casa. Entiendo que hay normas en el metro, pero también me parece que no es una situación de emergencia lo que sucedió y accionar una palanca me parece un gasto de recursos y de tiempo de todo el mundo. Además de que la forma en la que la señora uniformada se me aproximó fue violenta y completamente desproporcionada, ella no buscaba aclarar nada, buscaban provocarme. Estaban esperando mi reacción. En fin. No se dejen y menos de autoridad que abusa de su ladrillo de poder. ♬ sonido original - Daniela Luque

De acuerdo con su relato, cuando buscó ayuda le respondieron que no podían hacer mucho porque desconocían la identidad del pasajero que originalmente había hecho el reporte.

La actriz decidió contar lo sucedido en redes, pero lejos de ser respaldada, la mayoría de los comentarios se concentró en cuestionar que por qué llevaba los pies en el asiento o por qué iba sentada de manera incorrecta en el vagón.

“Así no venga molestando a nadie, debe sentarse correctamente”, escribió una persona. Otra consideró que el pasajero que accionó la palanca de emergencia había exagerado, aunque también señaló que la actriz no estaba haciendo un uso adecuado de los asientos.

Otros usuarios la criticaron con insultos, mientras algunos aprovecharon la polémica para preguntar quién era Daniela Luque o señalar que no conocían a la actriz.

También hubo quienes dijeron que la palanca de emergencia no debería utilizarse para resolver una discusión de este tipo. Señalaron que una cosa es pedir a una persona que respete las instalaciones y otra detener la marcha o activar un mecanismo reservado para emergencias.

Unos pocos coincidieron parcialmente con Daniela, consideraron que, independientemente de que estuviera sentada de forma incorrecta, un policía no tendría por qué fotografiarla sin explicarle el motivo.