Murió Ted Nichols, compositor de la música de 'Los Picapiedras' y 'Scooby-Doo'

Ted Nichols fue una figura clave en la música de la animación estadounidense, y recientemente se dio a conocer su fallecimiento a los 97 años, hecho que generó reacciones en distintas partes del mundo. El compositor enfrentaba problemas de salud relacionados con el Alzheimer, enfermedad que marcó sus últimos años de vida.

En días recientes, la noticia comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios recordaron su trayectoria y el impacto de su trabajo. Aunque su muerte ocurrió el 9 de enero, fue después cuando se confirmó públicamente, provocando que su nombre volviera a ser tendencia entre quienes crecieron con las caricaturas en las que participó.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija, Karen Tolleshaug, al medio The Hollywood Reporter.

¿Quién fue Ted Nichols?

A lo largo de su carrera, Ted Nichols desarrolló gran parte de su trabajo dentro del reconocido estudio Hanna-Barbera, empresa fundada por William Hanna y Joseph Barbera. Este estudio se convirtió en un referente de la animación, con producciones que siguen vigentes hasta hoy.

Desde 1963, Nichols comenzó a colaborar como compositor en esta compañía, y con el paso del tiempo logró posicionarse como director musical. En ese rol, tomó el lugar de Hoyt Curtin, un nombre importante dentro del estudio por haber creado el tema principal de “Los Picapiedra”.

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El trabajo de Ted Nichols quedó grabado en la memoria de millones de personas gracias a su participación en producciones icónicas. Entre sus aportaciones más recordadas se encuentran las composiciones musicales de “Los Picapiedra” y “Scooby-Doo”, dos series que trascendieron generaciones.

Aunque su paso por Hanna-Barbera fue de aproximadamente una década, su contribución fue suficiente para consolidarlo como un referente dentro de la música para televisión. En especial, la música de “Scooby-Doo” es considerada una de sus obras más representativas.

De acuerdo con información difundida por The Hollywood Reporter, Ted Nichols nació el 2 de octubre de 1928 en Missoula, Montana, pero creció en Spokane, Washington. Antes de dedicarse por completo a la música, formó parte de la Marina de Estados Unidos, donde se desempeñó como electricista de aviación.

Durante su etapa en la Marina, su interés por la música continuó desarrollándose, al grado de integrarse a una banda de swing en la que tocaba el saxofón. Su talento no se limitaba a un solo instrumento, ya que también dominaba el clarinete y el violín.

Posteriormente, fue trasladado a Corpus Christi, Texas, donde tuvo la oportunidad de fundar y dirigir una banda de swing dentro de la base naval. Esta experiencia fue clave para consolidar sus habilidades como músico y líder.

Tras dejar la vida militar, Ted Nichols decidió enfocarse por completo en la música. Se preparó formalmente, impartió clases y finalmente se mudó a California con el objetivo de abrirse camino en la industria.

Ese cambio resultó determinante en su carrera, ya que logró integrarse al mundo del entretenimiento e incluso establecer vínculos con figuras importantes como Walt Disney. Con el tiempo, su talento lo llevó a colaborar en proyectos que hoy son considerados clásicos.

El Alzheimer, la enfermedad que enfrentó

Además de ser recordado por su legado artístico, Ted Nichols también enfrentó la enfermedad de Alzheimer. De acuerdo con el sitio Alzheimers.gov, se trata de “un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar”. Asimismo, con el avance de la enfermedad, también afecta “la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas”.

Esta condición habría influido en su estado de salud en los últimos años, aunque no se detalló de manera específica la causa exacta de su fallecimiento.

PJG