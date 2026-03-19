El tiempo que perdemos lo gana el Alzheimer: una enfermedad que también desgasta a quienes cuidan

El Alzheimer no solo es una enfermedad que afecta la memoria. Es una condición que transforma dinámicas familiares, modifica rutinas y altera silenciosamente el equilibrio emocional de quienes rodean a la persona diagnosticada.

Cuando comienzan a aparecer señales como confundir palabras con frecuencia, olvidar hechos recientes, repetir las mismas preguntas, desorientarse en lugares conocidos, presentar cambios de humor o mostrar dificultad para realizar tareas habituales, muchas familias tienden a justificarlo como “cosas de la edad”. Sin embargo, estos cambios pueden ser señales tempranas que merecen atención médica.

Frente a una enfermedad que puede avanzar durante años antes de ser diagnosticada, el tiempo se convierte en un factor determinante. Detectar oportunamente no solo implica anticiparse al deterioro, sino también preservar la autonomía, fortalecer los vínculos familiares y tomar decisiones con mayor claridad. Actuar a tiempo puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida.

El impacto del Alzheimer no termina en el paciente. En México, más de un millón de familias enfrentan esta realidad día a día. Diversos estudios advierten que quienes asumen el cuidado presentan niveles elevados de ansiedad, depresión y estrés. El desgaste emocional puede traducirse en irritabilidad, frustración y agotamiento constante ante el deterioro progresivo de su ser querido.

Además, el cuerpo también resiente la carga. Especialistas señalan que los cuidadores pueden desarrollar hipertensión, trastornos del sueño e incluso enfermedades cardiovasculares asociadas al estrés prolongado y a la falta de descanso.

Por ello, los especialistas coinciden en que el abordaje del Alzheimer debe ser integral: atender a la persona diagnosticada, pero también acompañar y apoyar a quienes sostienen el cuidado día a día. Reconocer las señales tempranas no solo puede mejorar el pronóstico del paciente; también puede aliviar la carga emocional y física de toda la familia.

Porque frente a una enfermedad que avanza en silencio, hay algo claro: el tiempo es decisivo. Porque el tiempo que perdemos, lo gana el Alzheimer.