Caen dos de banda de "montachoques" en Nuevo León; así operaban

Elementos de la Unidad de Investigación Criminal lograron la detención de dos presuntos integrantes de una banda de “montachoques”, quienes se dedicaban a provocar accidentes viales para extorsionar a conductores en al menos tres municipios del área metropolitana de Nuevo León.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los sospechosos tenían como principal zona de operación los municipios de San Nicolás, Escobedo y Guadalupe.

Su modus operandi consistía en provocar de manera intencional choques vehiculares. Una vez ocurrido el incidente, procedían a amenazar e intimidar a sus víctimas, exigiéndoles sumas de dinero bajo presión, un esquema criminal conocido popularmente como "montachoques". Las autoridades no descartan su participación en incidentes registrados en otras zonas del estado.

La detención se logró gracias a labores de inteligencia. Los agentes interceptaron a los sospechosos mientras circulaban a bordo de un vehículo Seat Ibiza sobre la calle Acolhua, ubicada en la colonia Azteca.

Durante el operativo y la posterior inspección del vehículo, los oficiales decomisaron el vehículo en el que circulaban, así como 18 dosis de marihuana, las cuales llevaban hábilmente ocultas en el interior de una caja para calzado deportivo.

.¿Quiénes son los detenidos?

Los presuntos extorsionadores fueron identificados por las autoridades como:

Rodrigo “N” , de 37 años de edad.

Salvador “N”, de 36 años de edad.

Tras su captura, ambos sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público. Inicialmente, enfrentarán cargos por delitos contra la salud debido a la posesión de drogas, a la espera de que se sumen las denuncias correspondientes por los casos de extorsión vial.