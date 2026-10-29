¿Quiénes fueron las parejas de Patrick Stewart? Así fue la vida sentimental del actor de X-Men

Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, también tuvo una vida sentimental que atravesó distintas etapas. Antes de convertirse en una figura reconocida en Hollywood, el actor británico formó una familia, pasó por dos divorcios y, años después, encontró una nueva compañera en Sunny Ozell, con quien se casó en 2013.

Tras darse a conocer su muerte a los 86 años, el pasado 28 de octubre, también han surgido preguntas sobre su vida fuera de los escenarios. A lo largo de los años, Stewart mantuvo relaciones con mujeres vinculadas tanto al mundo del espectáculo como a otras profesiones, aunque siempre conservó una parte de su vida personal lejos de los reflectores.

Sheila Falconer, su primera esposa y madre de sus hijos

Sheila Falconer fue la primera esposa de Patrick Stewart. Bailarina y coreógrafa británica, compartió con el actor una relación que comenzó mucho antes de que él alcanzara la fama internacional con Star Trek y X-Men.

La pareja se casó en 1966 y permaneció unida durante aproximadamente 24 años, hasta su separación en 1990. Durante ese tiempo formaron una familia con sus dos hijos: Daniel y Sophia.

Daniel siguió los pasos de su padre y también se dedicó a la actuación. Incluso compartió pantalla con Stewart en distintas producciones, entre ellas Star Trek: The Next Generation, donde interpretó a un personaje que tuvo relación con la historia de Jean-Luc Picard.

Daniel siguió los pasos de su padre y también se dedicó a la actuación. REUTERS

Aunque el matrimonio terminó, esa etapa representó una parte importante de la vida del actor. Su relación con Falconer comenzó cuando todavía construía su carrera en el teatro británico, antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la ciencia ficción.

Wendy Neuss y Lisa Dillon: dos relaciones después de su primer divorcio

Después de su separación de Sheila Falconer, Patrick Stewart volvió a encontrar el amor. Una de sus relaciones más conocidas fue con Wendy Neuss, productora de televisión a quien conoció durante su trabajo en el universo de Star Trek: The Next Generation.

Neuss participaba en la producción de la serie y, con el paso del tiempo, su relación profesional con Stewart se convirtió en una historia sentimental. Ambos se casaron en 2000, después de haber mantenido un compromiso durante varios años.

Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin en 2003, apenas tres años después de la boda. La relación con Neuss fue una de las etapas más comentadas de su vida personal debido a la conexión que ambos tenían con la franquicia que lo convirtió en una estrella internacional.

Una de sus relaciones más conocidas fue con Wendy Neuss, imdb

Ese mismo año, el actor comenzó una relación con Lisa Dillon, actriz británica con quien coincidió en el teatro. Los dos participaron en la obra The Master Builder (El maestro constructor), presentada en Londres, y durante ese periodo surgió su romance.

La relación se extendió aproximadamente cuatro años, hasta 2007. Aunque no llegaron a casarse, Dillon formó parte de la vida de Stewart durante una etapa en la que el intérprete continuaba alternando sus proyectos teatrales con sus participaciones en cine y televisión.

Ese mismo año, el actor comenzó una relación con Lisa Dillon, actriz británica con quien coincidió en el teatro.

Sunny Ozell, la última esposa de Patrick Stewart

Sunny Ozell fue la última esposa de Patrick Stewart y la mujer con quien compartió sus últimos años. Cantante y compositora estadounidense, conoció al actor en 2008 en un restaurante de Nueva York, mientras él trabajaba en una producción teatral de Macbeth.

En aquel momento, sus caminos estaban relacionados con el mundo artístico, pero desde disciplinas distintas: él tenía una extensa trayectoria como actor y ella desarrollaba su carrera musical.

La relación avanzó hasta que decidieron casarse en 2013, en una ceremonia que tuvo un invitado muy especial, el actor Ian McKellen, amigo cercano de Stewart, fue quien ofició la boda.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su historia fue la diferencia de edad de 38 años entre ambos. Sin embargo, la pareja mantuvo su relación y compartió más de una década de matrimonio.

Ozell también estuvo presente en la vida pública del actor durante sus últimos años y ahora forma parte de sus seres queridos que enfrentan su pérdida.

Así fue la vida amorosa del actor de 'X-Men'

La historia sentimental de Patrick Stewart tuvo distintas etapas, desde su primer matrimonio con Sheila Falconer y la familia que formaron, hasta sus relaciones con Wendy Neuss y Lisa Dillon, antes de casarse con Sunny Ozell.

Aunque millones de personas lo identifican con el profesor Charles Xavier o el capitán Picard, su vida fuera de la pantalla también estuvo marcada por los vínculos que construyó a lo largo de los años.

Su trayectoria artística abarcó más de seis décadas, pero detrás de sus personajes también hubo una historia personal con matrimonios, separaciones, hijos y una relación que lo acompañó hasta el final de su vida.