Pitbull en el Palacio de los Deportes 2027: lista completa de precios de boletos y zonas

Pitbull regresará a México con su gira I'm Back, que contempla una serie de conciertos en el país, incluida una presentación en la Ciudad de México en febrero de 2027. El cantante, uno de los máximos exponentes de la música urbana, volverá a encontrarse con sus seguidores mexicanos en el Palacio de los Deportes.

Si quieres asistir a su presentación, ya puedes consultar los precios reportados para las distintas zonas del recinto, así como las fechas de preventa y venta general. Estos datos te ayudarán a planear la compra de tus entradas y elegir la localidad que mejor se adapte a tu presupuesto.

Pitbull en el Palacio de los Deportes 2027 IG pitbull

¿Cuánto cuestan los boletos de Pitbull en el Palacio de los Deportes 2027?

Los precios reportados para el concierto de Pitbull en el Palacio de los Deportes contemplan cinco niveles de localidades. El boleto más económico cuesta mil 473 pesos, mientras que el de mayor precio alcanza los 4 mil 573 pesos.

Esta es la lista de precios publicada para la presentación en la Ciudad de México:

Nivel A: 3 mil 333 pesos.

Nivel B: 4 mil 573 pesos.

Nivel C: 2 mil 837 pesos.

Nivel D: 2 mil 093 pesos.

Nivel E: mil 473 pesos.

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar, por lo que es importante verificar el costo vigente antes de realizar la compra. Para consultar las entradas disponibles, visita la página oficial de Ticketmaster México.

Pitbull en el Palacio de los Deportes 2027 IG pitbull

¿Cuándo es la preventa y cuándo salen a la venta los boletos de Pitbull?

La venta de boletos para los conciertos de Pitbull en México contempla distintas etapas. De acuerdo con la información de Ocesa y Ticketmaster, las fechas principales son las siguientes:

Venta Fans: jueves 29 de octubre de 2026, a las 10:00 horas Preventa Banamex: miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas Venta general: jueves 5 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas

Además, se anunciaron fechas adicionales para Venta Beyond, el 2 de noviembre a las 9:00 horas, y Preventa Priority, el 3 de noviembre a las 9:00 horas. Para conocer los requisitos de acceso a estas etapas, consulta la información de la boletera.

La preventa Banamex está prevista para el 4 de noviembre, mientras que la venta general comenzará al día siguiente. En ambos casos, los horarios corresponden al centro de México.

Pitbull en el Palacio de los Deportes 2027 IG pitbull

Pitbull en CDMX 2027: fecha, horario y dónde comprar boletos

Pitbull se presentará el miércoles 17 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. El evento está programado para las 20:00 horas; sin embargo, el horario puede cambiar, por lo que conviene consultar la ficha oficial antes de acudir al recinto.

La presentación forma parte de la gira I'm Back, que también contempla dos conciertos en México: el 19 de febrero en la Arena VFG, en Guadalajara, y el 21 de febrero en el Auditorio Banamex, en Monterrey, según el anuncio de Ocesa.

Pitbull en el Palacio de los Deportes 2027 IG pitbull

Los boletos se venden a través de Ticketmaster. La plataforma señala que el acceso no tiene límite de edad, pero los menores deben pagar boleto a partir de los tres años. También establece restricciones para el ingreso de cámaras con lente desmontable, alimentos, bebidas y mochilas.

Antes de comprar, verifica los precios, el horario y las condiciones de acceso. La disponibilidad puede cambiar conforme avance la venta.

El regreso de Pitbull a México representa una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten de sus éxitos en vivo. Si planeas asistir al concierto en la capital, revisa las condiciones de compra con anticipación y confirma los datos oficiales para organizar tu visita al Palacio de los Deportes.