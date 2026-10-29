"Descansa en paz, amigo mío": actores de la película 'Star Trek' despiden a Patrick Stewart

La muerte de Patrick Stewart dejó de luto a los seguidores de Star Trek, pero también a quienes compartieron con él años de trabajo dentro y fuera de la pantalla. El actor británico, recordado por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación, falleció el 28 de octubre a los 86 años en su casa de Los Ángeles, California.

La noticia se dio a conocer el jueves 29 de octubre y pronto comenzaron a llegar los mensajes de despedida de sus compañeros de la franquicia. William Shatner, George Takei, Jonathan Frakes y Wil Wheaton fueron algunos de los actores que recordaron a Stewart en redes sociales.

Las palabras que compartieron tienen algo en común: más allá de despedir al hombre que dio vida a Picard, reconocieron a un colega cuya interpretación marcó una etapa importante de la historia de Star Trek.

William Shatner recuerda a Patrick Stewart: "Lo echaremos mucho de menos"

William Shatner, quien interpretó al capitán James T. Kirk en la serie original de Star Trek, publicó un mensaje en su página de Facebook para expresar su tristeza por la muerte de Stewart.

Qué semana tan desgarradora. Sir Patrick Stewart era un amigo, un colega y un actor magnífico, escribió el intérprete, quien también formó parte de la historia de la franquicia como capitán de la nave Enterprise.

Shatner recordó que Stewart llevó su talento del teatro al universo de ciencia ficción y destacó la inteligencia y humanidad que caracterizaron sus interpretaciones.

El capitán Picard representaba lo mejor de nosotros, al igual que el hombre que lo interpretó, señaló. También expresó su admiración por el actor y envió sus condolencias a Sunny, esposa de Stewart, y al resto de su familia.

Por su parte, George Takei, conocido por interpretar a Hikaru Sulu en la serie original, también se pronunció sobre la muerte de su compañero de profesión. En una publicación en Bluesky, destacó que Picard llevó a la Enterprise a territorios desconocidos e inspiró a una nueva generación de seguidores a imaginar un futuro mejor para la humanidad.

Fans de todo el mundo lamentan la pérdida de una leyenda verdadera e irremplazable, escribió Takei, antes de despedirse con un mensaje dirigido al personaje más emblemático de Stewart: 'Descansa en paz, Capitán'.

Jonathan Frakes y Wil Wheaton también se despiden del capitán Picard

Los homenajes también llegaron de parte de los actores que compartieron pantalla con Stewart en Star Trek: La nueva generación, serie que comenzó en 1987 y que convirtió al intérprete británico en uno de los rostros más reconocibles de la franquicia.

Wil Wheaton, quien dio vida a Wesley Crusher, compartió una fotografía junto a Stewart y acompañó la imagen con una frase breve, pero cargada de significado para los seguidores de la saga: "Que Dios te acompañe, Capitán".

Jonathan Frakes, quien interpretó al comandante William Riker y fue uno de los compañeros más cercanos de Picard dentro de la historia, publicó una fotografía del actor con el mensaje: "Descansa en paz, amigo mío".

asd Instagram:jonathansfrakes

Akiva Goldsman, cocreador y productor ejecutivo de Star Trek: Picard, también reconoció el talento del intérprete. En un comunicado, lo describió como un referente de su profesión y destacó su capacidad para convertir las palabras de un guion en personajes que parecían tener vida propia.

Goldsman recordó que Stewart era amable, fuerte, inteligente, colaborador y sabio. Además, señaló que la interpretación de Jean-Luc Picard amplió de manera importante el universo de Star Trek.

Patrick Stewart convirtió a Jean-Luc Picard en un personaje inolvidable

Stewart comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación en 1987. Durante siete temporadas, encabezó la tripulación de la Enterprise y construyó una versión del liderazgo que se apoyaba tanto en la inteligencia y la diplomacia como en la valentía.

Después de terminar la serie en 1994, retomó el papel en cuatro películas de la franquicia estrenadas entre 1994 y 2002. Años más tarde volvió a interpretar al personaje en Star Trek: Picard, serie de Paramount+ que llegó en 2020 y tuvo tres temporadas.

Aunque para millones de espectadores también será recordado como el profesor Charles Xavier de X-Men, su trabajo como Picard ocupa un lugar especial en la historia de la ciencia ficción televisiva.

Después de terminar la serie en 1994, retomó el papel en cuatro películas de la franquicia estrenadas entre 1994 y 2002. @sirpatstew

Patrick Stewart murió tras un proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó su representante. De acuerdo con el comunicado difundido tras su fallecimiento, pasó sus últimos momentos acompañado por su esposa, familiares y amigos.

Ahora, las despedidas de sus compañeros se suman a las muestras de cariño de los seguidores que encontraron en Picard algo más que al capitán de una nave espacial: un personaje que invitó a pensar en la humanidad, el futuro y las posibilidades de un mundo mejor.