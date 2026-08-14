Estados Unidos retira 19 millones de huevos del mercado por contaminación con salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que unos 19 millones de huevos, retirados voluntariamente del mercado, presentan riesgos graves para la salud, incluso mortales.

Midwest Poultry Services retiró voluntariamente los huevos el 22 de julio debido a una posible contaminación con Salmonella Enteritidis, una bacteria asociada a infecciones que a veces resultan mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

El miércoles, la FDA clasificó la retirada en la categoría de Clase 1, lo que significa que se trata de "una situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto que incumple las normas cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte".

Los huevos contaminados con salmonela se produjeron en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio, con fechas límite de venta o de consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto y se distribuyeron a tiendas y consumidores minoristas en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi.

En total, la retirada afectó a un millón 589 mil 577 docenas de huevos, incluyendo tanto huevos de cáscara blanca como de cáscara marrón (de gallinas criadas sin jaula) bajo diversas marcas comerciales.

La empresa declaró que "identificó el problema en dos de sus granjas en Texas mediante prácticas proactivas de monitoreo ambiental y una sólida investigación interna".

"No consuma los huevos. Debe desecharlos o devolverlos al establecimiento donde los compró para obtener un reembolso completo", agregó.

Salmonela: una infección preocupante

La salmonela es un grupo de bacterias que puede contaminar alimentos y provocar salmonelosis, una infección intestinal que suele transmitirse al consumir productos contaminados, especialmente huevos y carnes, o por contaminación cruzada durante su preparación.

Los síntomas generalmente aparecen entre 12 y 72 horas después de la exposición y suelen durar entre cuatro y siete días. Los más frecuentes son diarrea, fiebre y cólicos abdominales, aunque algunas personas también pueden presentar náuseas, vómitos, dolor de cabeza y deshidratación.

La mayoría se recupera sin tratamiento específico, pero la infección puede propagarse al torrente sanguíneo y producir complicaciones potencialmente mortales. El riesgo de enfermedad grave es mayor en niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, según la FDA.

El retiro de los huevos de Midwest Poultry Services se incorporó a una investigación conjunta de la FDA y los CDC que, al 24 de julio de 2026, había identificado 98 personas infectadas en 17 estados, con 26 hospitalizaciones y ninguna muerte.

Los análisis epidemiológicos determinaron que los huevos retirados eran una fuente probable del brote; además, muestras tomadas en granjas de Texas dieron positivo a Salmonella y algunas coincidieron genéticamente con la cepa asociada a las enfermedades.