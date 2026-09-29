¿Murió Jackie Chan? La foto que hizo creer a millones que el actor había fallecido

Jackie Chan se convirtió en tendencia después de que una fotografía suya comenzara a compartirse acompañada de un mensaje que inquietó a sus seguidores. La publicación apareció en distintas cuentas y llevó a muchos usuarios a buscar información sobre el actor de Hong Kong.

En la imagen, Jackie Chan aparece en blanco y negro. Debajo de su nombre se leen los años “1954-2026”, un formato que suele utilizarse para recordar a alguien que falleció. La fotografía comenzó a circular el 28 de septiembre y, conforme llegó a más personas, surgieron mensajes de preocupación y preguntas sobre su estado de salud.

La confusión creció porque algunas publicaciones incluían una frase en inglés en la que se mencionaba que el actor había fallecido.

¿De dónde salió el rumor de que murió Jackie Chan?

Una de las publicaciones que ayudó a extender la versión decía: “Jacki Chan had passed the age of 71 now he’s 72”. El uso de la palabra passed, junto con la fotografía en blanco y negro, hizo que algunas personas pensaran que se estaba anunciando su muerte.

Los mensajes que provocaron la confusión hacían referencia a su edad, pero el diseño de la fotografía llevó a muchos usuarios a entender otra cosa. Hasta el momento, no hay información que confirme el supuesto fallecimiento del actor.

¿Quién es Jackie Chan?

Jackie Chan nació el 7 de abril de 1954 y cumplió 72 años este 2026. Conocido por combinar artes marciales, acrobacias y comedia en sus películas, Jackie Chan ha desarrollado una carrera de varias décadas dentro del cine. Su nombre de nacimiento es Chan Kong-sang y, además de actuar, ha trabajado como director, productor y cantante.

Entre sus películas más conocidas están El maestro borracho, Police Story: Armas invencibles, Proyecto A y Rush Hour, llamada Una pareja explosiva en México.

Tampoco hay que olvidar que hace unos años también se sumó a la euforia de Karate Kid al protagonizar una nueva versión del clásico de los 80’s al lado de Jaden Smith y que recientemente también realizó la película Karate Kid: Leyendas.