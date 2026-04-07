¡Jun de SEVENTEEN y Jackie Chan juntos!; esto es lo que conecta al idol con el famoso actor

Jackie Chan y Jun de SEVENTEEN coinciden en un proyecto que une dos mundos distintos del entretenimiento: el cine de acción y el fenómeno global del K-pop. La película “The Shadow’s Edge” se convierte en el punto de encuentro entre ambas figuras, marcando un momento importante tanto para la carrera actoral del idol como para una producción que apuesta por talento internacional.

Este filme no solo representa una colaboración entre generaciones, sino también una mezcla de estilos que ha despertado el interés del público. Por un lado, la experiencia de Jackie Chan en películas de acción; por el otro, la evolución de Jun como actor, quien poco a poco ha construido su camino más allá de la música.

¿De qué trata The Shadow’s Edge, la película con Jackie Chan y Jun de SEVENTEEN?

Dentro de la trama de “The Shadow’s Edge”, la relación entre los personajes de Jackie Chan y Jun es clave para el desarrollo de la historia. La cinta gira en torno a un conflicto entre una organización criminal y las fuerzas policiales que intentan detenerla.

Jackie Chan interpreta a un detective con amplia experiencia, mientras que Jun da vida a Hu Feng, un integrante importante del grupo de villanos.

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Además, el vínculo se vuelve más complejo debido a la presencia del personaje interpretado por Tony Leung Ka-fai, quien encarna al padre adoptivo de Hu Feng y figura central dentro del conflicto.

El reto actoral de Jun junto a figuras consolidadas

Para Jun, cuyo nombre real es Wen Junhui, este proyecto representa un paso importante en su carrera como actor. No se trata solo de participar en una producción internacional, sino de hacerlo compartiendo créditos con figuras reconocidas del cine.

Pledis, la agencia que representa a SEVENTEEN, destacó su participación con las siguientes palabras:

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“Jun interpretará a un villano y mostrará escenas de acción impresionantes en la película. Habiendo entrenado en artes marciales durante su infancia, los fanáticos esperan con ansias la acción que ofrecerá en la pantalla”.

Este detalle es relevante, ya que conecta directamente con el estilo de Jackie Chan, conocido por realizar escenas de acción físicas y coreografías complejas.

Aunque cabe mencionar que también existe otra conexión entre Jackie Chan y Jun, ya que el idol desde pequeño practicó artes marciales como wushu y kung fu.

Jun y su amor por la actuación

Aunque provienen de industrias diferentes, tanto Jackie Chan como Jun comparten un elemento en común: su experiencia en la actuación desde etapas tempranas de sus vidas.

En el caso de Jun, su debut ocurrió en 2006 con la película “The Pye-Dog”, actuación que le permitió recibir el premio a Mejor Actor Revelación por parte del Gremio de Directores de Hong Kong.

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También fue reconocido al ser el primer actor infantil chino nominado como Mejor Artista Revelación en los Premios de Cine de Hong Kong.

Con el paso de los años, su carrera continuó creciendo. En 2023 participó en el drama “Exclusive Fairy Tale”, con el que obtuvo el Premio a la Popularidad en los Asia Contents Awards & Global OTT Awards. Además, exploró nuevos géneros con “The Stars Are Shiny”, ampliando su rango interpretativo.

¿La película de Jackie Chan y Jun se estrenará en México?

Aunque “The Shadow’s Edge” ya había sido proyectada en algunos países de Asia, su llegada a Latinoamérica era una de las principales dudas entre los Cartas, nombre que reciben los fans de SEVENTEEN.

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Y hay buenas noticias, ya que después de una larga espera, hace unos días se confirmó que la película llegará a México bajo el título “Enemigo mortal”. Su estreno está previsto para el mes de mayo en algunas salas de cine del país.

Este lanzamiento ha generado expectativa, especialmente entre los Carats, quienes podrán ver a Jun en un papel distinto, enfrentándose a personajes complejos y compartiendo pantalla con actores de gran trayectoria.

PJG