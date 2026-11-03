Multiverso, el Festival 2026: Kenia Os, Xavi y Santos Bravos darán concierto gratis en CDMX

Kenia Os, Santos Bravos, Xavi, Plastilina Mosh son los headliners de la nueva edición de Multiverso, el Festival 2026 en la Ciudad de México, cuyos boletos serán completamente gratuitos, de acuerdo con el anuncio.

El festival se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los asistentes podrán disfrutar de dos jornadas musicales en un escenario 360 grados.

Entre las incorporaciones más recientes destacan Plastilina Mosh, Meme del Real, Mariana Ochoa, Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita, Kid Phenomenon, Charles Ans, Sabino, Cachirula y Loojan, entre otros exponentes.

La propuesta busca reunir distintas corrientes musicales en un mismo espacio, desde el pop y la música urbana hasta el hip-hop, la cumbia y los sonidos del regional mexicano.

¿Qué artistas estarán en Multiverso, el Festival 2026?

El cartel de Multiverso 2026 reúne a intérpretes y agrupaciones con propuestas muy distintas, lo que permitirá ofrecer una programación musical diversa durante sus dos días de actividades.

Entre los artistas anunciados se encuentran:

Kenia Os

Santos Bravos

Lunay

Xavi

Elena Rose

Plastilina Mosh

Meme del Real

Mariana Ochoa

Grupo Cañaveral

La Sonora Dinamita

Kid Phenomenon

Charles Ans

Sabino

Cachirula Loojan

La organización continúa sumando nombres a la programación, por lo que podrían anunciarse nuevas incorporaciones en los próximos días.

Xavi y Kenia Os se presentarán en el Multiverso Festival Instagram

¿Cuándo y dónde será Multiverso, el Festival 2026?

La edición 2026 de Multiverso, el Festival, se realizará los días 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

Uno de los atractivos del encuentro será su escenario 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia musical desde diferentes puntos del recinto.

De esta manera, el festival apuesta por reunir a artistas consolidados y nuevas figuras de la industria musical en dos jornadas dirigidas a públicos de distintas generaciones.

Estadio Alfredo Harp Helu Estadio Alfredo Harp Helu

¿Cómo conseguir boletos gratis para Multiverso 2026?

Una de las principales características de esta edición es que los boletos no tendrán costo.

De acuerdo con el anuncio, las entradas podrán conseguirse a través de las redes sociales de EXA FM y La Mejor.

Por ello, se recomienda mantenerse pendiente de sus canales oficiales para conocer las dinámicas, fechas y requisitos para obtener los accesos.

Así que si quieres disfrutar de Kenia Os, Xavi, Plastilina Mosh y otros artistas en un mismo escenario, Multiverso, el Festival 2026 podría convertirse en uno de los encuentros musicales más atractivos de noviembre en la capital.

BGPA