Muere Patrick Stewart, pero no su legado: el Profesor X y otros personajes que marcaron su carrera

La muerte de Patrick Stewart da un duro golpe a la industria del entretenimiento, pues fue un actor que logró conquistar a varias generaciones gracias a su talento, su presencia escénica y su capacidad para dar vida a personajes inolvidables.

Desde los escenarios teatrales británicos hasta las grandes producciones de Hollywood, Stewart construyó una carrera que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ciencia ficción y del cine contemporáneo.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, el actor comenzó su carrera en el teatro, donde desarrolló una sólida formación interpretativa, especialmente en las obras de William Shakespeare. Sin embargo, su salto a la fama internacional llegó años después, cuando asumió dos papeles que marcarían para siempre su trayectoria.

Los personajes más destacables de Patrick Stewart

Muere Patrick Stewart. @sirpatstew

Jean-Luc Picard: el capitán que conquistó a millones de espectadores

En 1987, Patrick Stewart comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation. Su personaje destacó por su inteligencia, su liderazgo y su compromiso con la diplomacia, convirtiéndose en uno de los capitanes más queridos de la franquicia.

Durante siete temporadas, Stewart dio vida a un hombre que prefería resolver los conflictos mediante el diálogo antes que recurrir a la violencia. Su interpretación trascendió la pantalla y convirtió a Picard en un referente de la ciencia ficción televisiva.

El actor también llevó al personaje al cine en películas como Star Trek Generations (1994), Star Trek: First Contact (1996), Star Trek: Insurrection (1998) y Star Trek: Nemesis (2002). Décadas después, regresó a su papel más emblemático con la serie Star Trek: Picard, estrenada en 2020, que permitió explorar una etapa más madura y reflexiva del personaje.

Profesor X: el rostro de la esperanza en los X-Men

Otro de los papeles fundamentales en la carrera de Patrick Stewart fue el del profesor Charles Xavier, fundador de los X-Men y defensor de la convivencia pacífica entre humanos y mutantes.

Su primera aparición cinematográfica como Profesor X tuvo lugar en X-Men (2000). A partir de entonces, participó en distintas entregas de la franquicia, entre ellas X2, X-Men: The Last Stand y X-Men: Days of Future Past.

Stewart logró construir un personaje que representaba la sabiduría, la empatía y la lucha contra los prejuicios. Su interpretación adquirió una dimensión especialmente emotiva en Logan (2017), película en la que presentó a un Charles Xavier envejecido, vulnerable y marcado por el paso del tiempo.

En 2022, volvió a interpretar una versión alternativa del personaje en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, demostrando que su presencia seguía siendo una de las más reconocibles dentro del universo de los superhéroes.

Más allá de la ciencia ficción

Aunque gran parte del público lo identifica con Star Trek y X-Men, la carrera de Patrick Stewart abarca muchos otros géneros. Antes de convertirse en una estrella internacional, participó en producciones televisivas británicas como I, Claudius (1976), donde interpretó al ambicioso político romano Sejano.

En el cine, también destacó en Excalibur (1981), donde dio vida al rey Leondegrance, y en Dune (1984), película en la que interpretó a Gurney Halleck, un guerrero leal a la Casa Atreides.

Su versatilidad quedó demostrada en A Christmas Carol (1999), adaptación de la obra de Charles Dickens en la que interpretó a Ebenezer Scrooge. Su representación del avaro que descubre el verdadero significado de la generosidad y la compasión se convirtió en uno de sus trabajos más recordados fuera de la ciencia ficción.

También participó en producciones como Conspiracy Theory (1997), The Prince of Egypt (1998), The Lion in Winter (2003) y Green Room (2015), demostrando que podía desenvolverse con la misma solvencia en dramas históricos, thrillers y películas animadas.

La voz de Patrick Stewart en la animación

La inconfundible voz de Stewart le abrió las puertas de la animación y la comedia. En The Prince of Egypt prestó su voz al faraón Seti, mientras que en Jimmy Neutron: Boy Genius interpretó al rey Goobot.

También participó en Bambi II, TMNT y The Emoji Movie, producciones que mostraron una faceta distinta de su talento.

Uno de sus trabajos vocales más destacados fue Avery Bullock, el excéntrico jefe de Stan Smith en la serie animada American Dad!. Con este personaje, Stewart demostró su capacidad para reírse de su propia imagen solemne y aprovechar su voz profunda para crear situaciones de humor absurdo.

Su incursión en la comedia televisiva también incluyó participaciones en Frasier, Extras y Blunt Talk, donde interpretó personajes muy alejados de los héroes y líderes por los que se hizo famoso.

Carrera en el teatro

Antes de conquistar Hollywood, Patrick Stewart consolidó su prestigio en el teatro británico. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company le permitió desarrollar una técnica interpretativa que más tarde trasladaría al cine y la televisión.

Su experiencia teatral fue fundamental para construir personajes con una gran autoridad verbal y emocional. Esta formación explica, en buena medida, la naturalidad con la que interpretó discursos complejos, figuras históricas y personajes que debían transmitir liderazgo.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos nominaciones a los premios Emmy, Tony y Olivier. En 2010 fue nombrado caballero por sus servicios a las artes dramáticas, un reconocimiento a décadas de dedicación a la interpretación.

Un actor que trascendió generaciones

Muere Patrick Stewart. @sirpatstew

La importancia de Patrick Stewart no se limita al número de películas o series en las que participó. Su verdadero legado está en la manera en que convirtió a sus personajes en símbolos de valores universales.

Jean-Luc Picard representa la razón, la diplomacia y la responsabilidad; el Profesor X simboliza la tolerancia, la educación y la esperanza de una convivencia sin prejuicios. Ambos personajes reflejan una característica esencial de su trabajo que recae en la capacidad de transmitir fortaleza sin renunciar a la sensibilidad.

Además, su trayectoria demuestra que un actor puede evolucionar con el paso del tiempo sin quedar atrapado en un único género.

Sin duda, hablar de Patrick Stewart es hablar de una carrera que ha acompañado a varias generaciones de espectadores. Desde sus primeras interpretaciones teatrales hasta sus regresos como Jean-Luc Picard y Charles Xavier, su trabajo deja una marca profunda en la cultura popular.

El legado de Patrick Stewart se encuentra ahora en los personajes que interpretó y en una trayectoria que demuestra que las grandes actuaciones pueden trascender cualquier época.