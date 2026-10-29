Muere Patrick Stewart: Marvel despide al Profesor X con un emotivo mensaje

Patrick Stewart, uno de los actores más reconocidos de las sagas X-Men y Star Trek, murió a los 86 años. La noticia se dio a conocer este jueves 29 de octubre, un día después de su fallecimiento en su casa de Los Ángeles, California, donde estuvo acompañado por su familia y sus seres queridos.

La muerte del intérprete británico fue confirmada por su representante, Kelly Bush Novak, quien informó que atravesó un proceso de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La noticia generó reacciones entre sus seguidores y figuras de la industria del entretenimiento, entre ellas Marvel Studios, que utilizó sus redes sociales para despedirse del actor.

Stewart dejó una huella en el cine y la televisión gracias a personajes como el capitán Jean-Luc Picard y el profesor Charles Xavier, dos figuras que interpretó durante décadas y que lo acercaron a distintas generaciones.

¿Qué dijo Marvel sobre la muerte de Patrick Stewart?

A través de sus redes sociales, Marvel Studios compartió un mensaje para recordar al actor y reconocer su trabajo como el Profesor X, el líder de los X-Men que se convirtió en uno de los personajes más representativos de la franquicia.

Todos en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, comienza el comunicado.

El estudio destacó la manera en que Stewart interpretó a Charles Xavier y cómo su versión del personaje marcó a los seguidores de las películas de mutantes.

Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de seguidores, desde X-Men y Logan hasta Avengers: Doomsday, señaló Marvel.

El mensaje también reconoció su calidad como compañero de trabajo y expresó sus condolencias a la familia del actor.

Fue un talento excepcional, un colaborador generoso y un auténtico caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables seguidores en todo el mundo cuyas vidas tocó a través de su arte, concluyó el estudio.

La mención de Avengers: Doomsday también recuerda que Stewart formó parte de la nueva película de Marvel, en la que volvería a interpretar al Profesor X. Su participación conecta su trayectoria con una nueva etapa del universo cinematográfico de la compañía.

¿Quién fue Patrick Stewart y por qué se volvió famoso?

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Antes de convertirse en una figura conocida en Hollywood, desarrolló una carrera importante en el teatro y formó parte de la Royal Shakespeare Company, donde trabajó durante 14 años.

Su salto a la fama internacional llegó en 1987, cuando comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. El personaje encabezaba la tripulación de la nave Enterprise y se distinguía por su capacidad para resolver conflictos, su liderazgo y su interés por explorar nuevos mundos.

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. X: Marvelstudios

Años después, Stewart sumó otro papel fundamental a su carrera: Charles Xavier, también conocido como el Profesor X. Su primera aparición en la saga cinematográfica X-Men ocurrió en 2000 y, desde entonces, regresó al personaje en distintas entregas, entre ellas X2, X-Men: The Last Stand y Logan.

También apareció en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, estrenada en 2022, como parte de las conexiones entre distintas realidades del universo Marvel.

En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones a las artes dramáticas. Su trayectoria abarcó más de seis décadas entre teatro, cine y televisión, una carrera que lo convirtió en una figura reconocida incluso fuera de las franquicias que le dieron fama mundial.

En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones a las artes dramáticas. IG: Sirpatrickstewart

La muerte de Patrick Stewart marca el final de una extensa carrera artística, pero sus personajes seguirán presentes en las producciones que ayudó a construir. Para los seguidores de X-Men, su interpretación del Profesor X quedó ligada a la historia cinematográfica de los mutantes y a una de las etapas más recordadas de Marvel en la pantalla grande.