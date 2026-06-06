Muere Patrick Godfrey a los 93 años: Actor que interpretó a Leonardo Da Vinci

El aclamado actor británico Patrick Godfrey murió este sábado a los 93 años de edad. Su agencia de representación confirmó la noticia mediante un comunicado oficial emitido a los medios de comunicación. El histrión pasó sus últimos momentos en total tranquilidad dentro de su residencia privada. Su familia lo acompañó durante su partida.

El público internacional recuerda a Godfrey principalmente por su icónico papel de Leonardo da Vinci. El actor dio vida al genio renacentista en la exitosa cinta Por siempre Cenicienta del año 1998. En esta producción, compartió créditos estelares con la actriz estadounidense Drew Barrymore. Su magistral interpretación cautivó a toda una generación de espectadores.

Patrick Godfrey en retrato blanco y negro. Foto: Especial

Los representantes del actor emitieron sentidas palabras para despedir a su cliente. El documento de prensa detalla que "Paddy era un actor excepcionalmente talentoso y una persona extraordinaria". La agencia enfatizó el inmenso vacío que deja en la industria del entretenimiento. Múltiples colegas y amigos lamentan la pérdida de esta gran figura teatral.

Siete décadas de trayectoria artística

La carrera profesional de Patrick Godfrey abarcó casi 70 años de trabajo ininterrumpido. El artista dominó los escenarios teatrales, los foros de televisión y los sets cinematográficos de todo el mundo. Su versatilidad le permitió transitar fluidamente entre dramas de época, adaptaciones literarias y grandes producciones musicales. Los directores siempre valoraron su disciplina y talento.

Patrick Godfrey en Por siempre Cenicienta. Foto: Disney

El portafolio cinematográfico de Godfrey incluye títulos de absoluto prestigio internacional. El actor participó en la aclamada cinta Una habitación con vistas durante el año 1986. Tiempo después, se unió al elenco del multipremiado drama Lo que queda del día en 1993. Su presencia aportó gran solemnidad y peso actoral a ambas producciones británicas.

La industria de Hollywood también solicitó los servicios del veterano actor durante el nuevo milenio. El intérprete encarnó el personaje de Morrell en la cinta El conde de Montecristo del 2002. Una década después, demostró su talento vocal en la épica adaptación del musical Los Miserables en 2012. Sus actuaciones secundarias siempre robaron cámara y elevaron el nivel de la escena.

Legado en la televisión británica

La pantalla chica también atestiguó el enorme talento interpretativo de este artista consagrado. Patrick Godfrey formó parte de series legendarias de la televisión del Reino Unido. Su nombre aparece en los créditos de la icónica franquicia de ciencia ficción Doctor Who. Los fieles fanáticos de la serie de la BBC lo recuerdan con gran cariño y respeto.

Patrick Godfrey trabajó por más de siete décadas. Foto: Disney

El género policiaco y de misterio también formó parte de su extenso currículum televisivo. El histrión colaboró activamente en la exitosa serie británica Inspector Morse. Su innegable capacidad para interpretar personajes complejos y misteriosos enriqueció las tramas de este programa. La audiencia aplaudió sus intervenciones en este popular formato de misterio.

El mundo del espectáculo despide hoy a un pilar fundamental de la actuación clásica. La extensa filmografía de Patrick Godfrey queda como un testimonio permanente de su dedicación al arte dramático. Las nuevas generaciones de creadores de contenido y cineastas estudian sus métodos actorales. Su legado permanecerá intacto en las bóvedas del cine mundial.

Las distintas cadenas de televisión programan ya diversos maratones para homenajear la memoria del difunto actor. Sus seguidores expresan sus condolencias a través de múltiples plataformas digitales y redes sociales. La familia solicita privacidad total para atravesar este momento de profundo duelo. La luz de Godfrey se apaga físicamente, pero su obra brilla en cada fotograma.