Muere Margaret Kerry, actriz que inspiró a la creación de Campanita en Peter Pan

Margaret Kerry, actriz y bailarina que sirvió de modelo e inspiración para los animadores de Disney al crear a Campanita, el hada del clásico de 1953 Peter Pan, murió a los 97 años.

La noticia fue compartida mediante un comunicado de su familia, en el que informaron que “pasó pacíficamente a los brazos de Jesús el 11 de junio de 2026, en Wilmington, Carolina del Norte. Sus tres hijos adorados, Ellen, Christina y Eric, estuvieron con ella mientras perdía su valiente batalla contra el cáncer de pulmón a los noventa y siete años de edad”.

Señalaron que murió rodeada de sus seres queridos tras enfrentar su enfermedad. Aunque no se dieron detalles sobre la duración de su padecimiento, el comunicado destaca su valentía.

Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra amada Campanita” indicó el comunicado familiar en la página de Facebook de la actriz.

¿Quién fue Margaret Kerry?

Margaret Kerry, actriz y bailarina. Gabe Ginsberg/Shutterstock

Aunque muchas personas creen que Campanita nació únicamente de los dibujos de los animadores, su personalidad, movimientos y gestos tienen mucho de Kerry, quien sirvió como modelo real para los artistas de Disney.

Margaret nació como Peggy Lynch el 11 de mayo de 1929 en Los Ángeles, California. Desde pequeña estuvo relacionada con el mundo del espectáculo: comenzó a trabajar como actriz infantil y participó en producciones cinematográficas antes de convertirse en una figura vinculada para siempre con Disney.

Durante su carrera apareció en películas y programas de televisión, incluyendo participaciones en series como The Andy Griffith Show y trabajos de doblaje y actuación en otras producciones. Sin embargo, su papel más recordado sería uno en el que ni siquiera prestó su voz: darle vida física a Campanita.

Inspiración para Tinker Bell (Campanita)

Margaret Kerry, actriz y bailarina. Future Image

Cuando Disney estaba desarrollando Peter Pan, los animadores buscaban una referencia humana para dibujar los movimientos de los personajes. En esa época no existía la tecnología digital actual, por lo que se grababa a actores reales realizando las escenas y después los animadores estudiaban sus movimientos para convertirlos en dibujos.

Kerry fue seleccionada para interpretar a Campanita en sesiones de referencia. Durante meses realizó movimientos, expresiones faciales, gestos de enojo, curiosidad, coquetería y pasos de baile que posteriormente fueron transformados en animación por los artistas de Disney.

El legendario animador Marc Davis, uno de los principales responsables del diseño de Campanita, trabajó con Kerry y le pidió que aportara su propia personalidad al personaje. Según Kerry, Davis le dijo que no buscaban que imitara a otra estrella, sino que "fuera ella misma", una idea que ayudó a definir la actitud traviesa e independiente de la hada.

Después de Disney

Después de su trabajo en Peter Pan, Kerry continuó actuando. Participó en televisión, realizó doblajes y siguió vinculada con el entretenimiento durante décadas. También se convirtió en una invitada frecuente de eventos relacionados con Disney y la cultura popular, donde hablaba sobre su experiencia como la mujer detrás de Campanita.