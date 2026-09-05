Muere Einar Méndez, influencer fitness y entrenador de Martha Debayle; tenía 48 años

Este 5 de septiembre, el mundo fitness recibió una inesperada noticia: Einar Méndez, reconocido entrenador personal y fisiculturista, murió a los 48 años mientras entrenaba.

La noticia fue confirmada por Martha Debayle, quien durante varios años trabajó con Méndez como su entrenador personal. La conductora compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde recordó tanto su trayectoria profesional como la amistad que construyeron con el paso del tiempo.

Muere Einar Méndez, influencer fitness y entrenador de Martha Debayle IG: @marthadebayle

¿Qué se sabe de la muerte del influencer fitness Einar Méndez?

De acuerdo con la información compartida por Martha Debayle, Méndez murió a los 48 años de manera repentina mientras entrenaba en un gimnasio. Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa médica específica de su fallecimiento, por lo que no existen elementos para atribuir su muerte a un infarto, paro cardiaco u otra condición.

La conductora e influencer compartió una serie de fotografías junto a Méndez, donde expresó sus condolencias por la pérdida de su colaborador y habló sobre la carrera del entrenador dentro del mundo fitness.

Einar fue mi entrenador, pero también fue el entrenador de tantas y tantos de ustedes en el ‘Summer Body’, y sé lo que significó para muchos. Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más. Pero antes que entrenador, Einar era esposo de Yan, su esposa durante 30 años, y papá de sus tres hijas. Y es ahí donde hoy se vuelve imposible dimensionar esta pérdida

Debayle señaló que existían distintos planes para un futuro junto a su colaborador: “Y hoy ya no está”. Además, explicó que se encontraba en shock por la manera tan inesperada en la que el entrenador perdió la vida.

Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar.

La conductora extendió sus condolencias a la familia del entrenador y se sumó al dolor de Yan y de sus hijas, a quienes dedicó una serie de palabras.

Einar adorado: Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti.

Muere Einar Méndez, influencer fitness y entrenador de Martha Debayle IG: @einarpro

Martha Debayle también quiso demostrar su tristeza por la pérdida y recordó la importancia de aprovechar el presente.

Además de llorarte, quiero recordarme y recordarles que la vida es ahorita. Y no dejar tanta vida pendiente para después.

La conductora agradeció los nueve años que colaboró con Méndez y mencionó:

Te vamos a extrañar más de lo que hoy alcanzamos a entender. Y donde quiera que estés… ¡Gracias y no mames!

Finalmente, Debayle invitó a todas las personas que quisieran acompañar a la familia al funeral del entrenador, que se llevará a cabo en Casa Satélite, sala 1, este 5 de septiembre a partir de las 8:00 p. m.

Muere Einar Méndez, influencer fitness y entrenador de Martha Debayle IG: @marthadebayle

¿Quién era Einar Méndez, el influencer fitness que murió a los 48 años?

Einar Méndez fue entrenador personal, fisiculturista y especialista en acondicionamiento físico. Durante décadas desarrolló una carrera relacionada con el entrenamiento y participó en competencias nacionales e internacionales.

En el sitio oficial de Martha Debayle, Méndez aparece identificado como Celebrity Trainer, con alrededor de 30 años de experiencia y diversas certificaciones como entrenador personal.

Entre sus antecedentes deportivos destacan el título de Mr. México 1998, el campeonato iberoamericano de fisiculturismo de 1999, el campeonato centroamericano de 2000 y el campeonato nacional de 2002. También obtuvo un campeonato en el México Super Show de la NPC en 2021.

Su trayectoria no se limitó a las competencias. Méndez también se convirtió en una figura conocida entre las personas interesadas en el ejercicio y el acondicionamiento físico, además de colaborar en contenidos relacionados con nutrición, entrenamiento y transformación corporal.

En 2018, por ejemplo, participó junto a Martha Debayle en contenidos dedicados a resolver dudas sobre ejercicio. En uno de ellos, la conductora lo presentó como su entrenador personal y explicó que había sido una pieza importante en su proceso de transformación física.

Muere Einar Méndez, influencer fitness y entrenador de Martha Debayle IG: @einarpro

Einar Méndez y Martha Debayle: así fue su relación profesional

Uno de los aspectos que llevó el nombre de Einar Méndez a un público más amplio fue su relación profesional con Martha Debayle.

La conductora trabajó con él durante varios años. De acuerdo con la declaración de Debayle sobre su fallecimiento, Méndez fue su entrenador durante nueve años, de manera intermitente.

La colaboración entre ambos quedó registrada en diferentes contenidos publicados en el sitio de Debayle. En mayo de 2018, Méndez participó en un programa dedicado a la rutina de ejercicios de la conductora y respondió preguntas relacionadas con entrenamiento y acondicionamiento físico.

Años después, la relación profesional continuó. En junio de 2024, el sitio de Martha Debayle publicó un contenido en el que Einar Méndez compartió algunos consejos y habló sobre la rutina de entrenamiento de la conductora. El artículo lo identificó como Celebrity Trainer y especialista con 30 años de experiencia.

Méndez también formó parte de proyectos como Summer Body, uno de los programas de acondicionamiento físico asociados con Martha Debayle. La página oficial del programa todavía lo incluye entre los especialistas que participaron en la edición 2026.

Su participación en estos proyectos muestra que la relación entre ambos fue más allá de una rutina de gimnasio: Méndez se convirtió durante años en uno de los entrenadores vinculados con la imagen de bienestar y ejercicio de la conductora.

Muere Einar Méndez, influencer fitness y entrenador de Martha Debayle IG: @einarpro

¿Qué se sabe de la familia de Einar Méndez?

Además de su carrera como entrenador y fisiculturista, Einar Méndez tenía una vida familiar que ocupó un lugar importante en el mensaje de despedida de Martha Debayle.

El entrenador llevaba 30 años de matrimonio con Yan y tenía tres hijas. La familia también organizó un homenaje para despedirlo este 5 de septiembre de 2026 en Casa Satélite.

Debayle también recordó algunos de los planes personales que Méndez tenía para este año. Entre ellos se encontraban asistir a un partido de los Miami Dolphins y conocer Nueva York por primera vez.

La noticia de su muerte ocurre después de una trayectoria de varias décadas dentro del mundo fitness. Apenas meses antes, Méndez continuaba ligado a proyectos de entrenamiento y bienestar.

Hasta ahora, la información confirmada señala que Einar Méndez murió a los 48 años mientras entrenaba. La causa específica de su fallecimiento no ha sido dada a conocer públicamente.

Su trayectoria, sin embargo, dejó una huella dentro del fitness mexicano, tanto por sus logros como fisiculturista como por los años que dedicó a entrenar a otras personas.