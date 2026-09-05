Fiestas de Octubre 2026: cómo llegar al Auditorio Jalisco desde fuera de Guadalajara

Las Fiestas de Octubre 2026 están cada vez más cerca y miles de personas se preparan para viajar a Guadalajara para disfrutar de conciertos, juegos mecánicos, gastronomía y actividades para toda la familia. Si vienes de otro estado y no conoces la ciudad, planear el traslado hasta el recinto puede evitarte contratiempos.

La edición 61 de las Fiestas de Octubre se realizará del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2026. El tradicional Auditorio Benito Juárez ahora será identificado como Auditorio Jalisco, un cambio que debes considerar al buscar la sede en aplicaciones de mapas o servicios de transporte.

La feria contará con una amplia programación musical. El Foro Principal recibirá a artistas como Ha*Ash, Gloria Trevi, Kenia Os, Reik, Farruko, Manuel Turizo, El Tri y Carlos Rivera, además de cerca de 40 espectáculos.

¿Dónde están las Fiestas de Octubre 2026 y cómo llegar al Auditorio Jalisco?

El primer dato que debes tener en cuenta si vienes de fuera es que la sede de las Fiestas de Octubre se encuentra en Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El inmueble que durante años fue conocido como Auditorio Benito Juárez ahora aparece como Auditorio Jalisco. El recinto se localiza en avenida Mariano Bárcena s/n, colonia Auditorio, Zapopan, Jalisco. Sin embargo, algunas referencias anteriores todavía utilizan el nombre antiguo, por lo que conviene tener ambos términos presentes al consultar un mapa.

Para quienes visitan Guadalajara por primera vez, dos referencias resultan especialmente importantes: Auditorio y Periférico Norte. Ambas aparecen como puntos estratégicos para acercarse a la zona donde se realizará la feria.

La opción de transporte dependerá del punto desde el que llegues. Si viajas en avión, puedes comenzar el recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara; si llegas en autobús, la Nueva Central Camionera será tu punto de partida.

En ambos casos, conviene revisar la ruta antes de salir y considerar tiempo adicional si acudirás a un concierto con alta demanda.

¿Cómo llegar al Auditorio Jalisco desde el aeropuerto de Guadalajara?

Si llegas en avión para asistir a las Fiestas de Octubre, tu punto de partida será el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Los pasajeros cuentan con diferentes alternativas de transporte terrestre, entre ellas taxis autorizados, servicio de shuttle y transporte público.

Una de las opciones para conectar el aeropuerto con la ciudad es el transporte público. Existe la posibilidad de utilizar la ruta C98 hacia Periférico Norte y, desde ahí, continuar el trayecto en el Tren Ligero del sistema de transporte público.

También puedes optar por un taxi autorizado o shuttle si viajas con equipaje, en grupo o prefieres un traslado directo. El aeropuerto cuenta con un área específica de transportación terrestre para estos servicios.

Otra opción útil es la Línea 5 de transporte masivo, que cuenta con la ruta T03 Aeropuerto-Expo Guadalajara.

Si eliges alguna de estas alternativas, considera el tiempo de traslado y procura salir con anticipación, sobre todo si tu llegada coincide con una de las fechas de mayor convocatoria de las Fiestas de Octubre.

¿Cómo llegar a las Fiestas de Octubre desde la Nueva Central Camionera?

Otra de las principales puertas de entrada para los visitantes foráneos es la Nueva Central Camionera, ubicada en Tlaquepaque.

Si llegas desde otro estado en autobús, tendrás que considerar que la terminal se encuentra al sur de la Zona Metropolitana, mientras que el Auditorio Jalisco está en Zapopan, al norte. Por ello, es recomendable planear el traslado con anticipación.

Una alternativa es utilizar el transporte público para conectar con las líneas que llevan hacia la zona de Auditorio y Periférico Norte.

Puedes abordar la Línea 3 de Mi Tren en la estación Central de Autobuses, ubicada justo afuera de la Nueva Central Camionera. Desde ahí, aborda el tren en dirección a Arcos de Zapopan y viaja durante 11 paradas.

Después, realiza un transbordo en la estación Ávila Camacho y continúa durante cinco paradas hasta llegar a la estación Auditorio. Al salir de la estación, tendrás que caminar menos de 10 minutos para llegar al recinto que antes era conocido como Auditorio Benito Juárez.

Otra opción consiste en abordar la Línea 3 de Mi Tren y bajar en la estación La Normal (CENTRAM). Desde ahí, camina hasta la Terminal 15 La Coronilla y toma el servicio de autobús C43-V1 Gran Terraza Belenes hasta Calzada Federalismo.

Después, tendrás que caminar hacia avenida Mariano Bárcena, donde se ubica el Auditorio Jalisco.

Si es tu primera visita a Guadalajara, una buena estrategia es guardar con anticipación la ubicación del Auditorio Jalisco y consultar la ruta desde la Nueva Central Camionera antes de abandonar la terminal.

¿Cómo llegar al Auditorio Jalisco en Tren Ligero y Mi Macro Periférico?

El Tren Ligero es una de las alternativas más importantes para quienes buscan llegar a las Fiestas de Octubre sin utilizar automóvil.

La Línea 1 de Mi Tren tiene como referencia la estación Auditorio, ubicada en las inmediaciones de la sede.

Otra alternativa es llegar hasta Periférico Norte, donde existe conexión con Mi Macro Periférico. Esta zona también es una referencia para quienes se dirigen al Palenque de las Fiestas de Octubre, ya que los usuarios pueden descender en Periférico Norte y continuar a pie durante unos minutos hasta el recinto.

Es importante precisar que el Palenque y el Auditorio Jalisco no son el mismo espacio, aunque forman parte del complejo de las Fiestas de Octubre. Por ello, antes de iniciar el trayecto debes confirmar si tu boleto corresponde al Foro Principal o al Palenque.

Para los asistentes al Foro Principal, la estación Auditorio es una referencia particularmente útil. Para quienes se dirijan al área del Palenque, Periférico Norte es uno de los puntos señalados por las autoridades turísticas.

También debes considerar los horarios del transporte público. Durante ediciones anteriores de las Fiestas de Octubre, SITEUR ha ampliado el servicio de Mi Tren y Mi Macro para facilitar el regreso de los asistentes. Por ejemplo, en 2023 el organismo extendió el horario hasta la 1:00 de la madrugada durante determinadas fechas de la feria.

Para 2026, las autoridades informaron que ya realizaron solicitudes a la Secretaría de Transporte y al sistema de tren ligero para ampliar los horarios durante las fechas de mayor demanda. Los horarios específicos serán publicados posteriormente por las dependencias correspondientes.

Por ello, si acudirás a un concierto nocturno, no des por hecho que el horario habitual será el mismo durante la feria. Consulta los canales oficiales de SITEUR antes de regresar a tu hotel.

¿Conviene llegar en automóvil a las Fiestas de Octubre 2026?

Para quienes viajan desde otro municipio o estado, el automóvil puede parecer la alternativa más cómoda. Sin embargo, antes de elegir esta opción debes considerar el tráfico y la disponibilidad de estacionamiento.

El recinto cuenta con más de 600 cajones de estacionamiento. Aunque esta capacidad puede resultar útil, la demanda puede aumentar en las fechas de los conciertos con mayor convocatoria. La cartelera del Foro Principal incluye artistas como Ha*Ash, Gloria Trevi, Kenia Os, Reik, Farruko, Manuel Turizo, El Tri y Carlos Rivera.

Por esta razón, si decides conducir hasta el Auditorio Jalisco, lo más recomendable es llegar con suficiente anticipación.

También debes considerar el regreso. Cuando termina un concierto, una gran cantidad de asistentes intenta abandonar la zona al mismo tiempo, lo que puede provocar tráfico en las inmediaciones del recinto.

Si viajas en grupo, compartir automóvil puede ser una alternativa práctica. Sin embargo, si tu hospedaje está cerca de una estación de Tren Ligero o de Mi Macro Periférico, el transporte público podría resultar más sencillo.

Antes de salir, verifica también la ubicación exacta del estacionamiento y evita dejar objetos de valor dentro del vehículo.

Las Fiestas de Octubre 2026 comenzarán el 2 de octubre y concluirán el 2 de noviembre. La programación oficial incluye conciertos, espectáculos y actividades para distintos públicos, por lo que se espera una importante afluencia durante el mes.

La recomendación más importante para quienes visitan Guadalajara por primera vez es sencilla: planea el regreso antes de entrar al concierto. Tener identificada la estación, ruta, servicio de transporte o estacionamiento que utilizarás después del espectáculo puede ahorrarte tiempo cuando termine la presentación.