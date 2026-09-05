Alejandro Zúñiga regresa a la Ciudad de México tras el éxito de su primer show
Alejandro Zúñiga prepara su segunda presentación en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, tras el éxito de su debut en Ciudad de México el próximo 2 de octubre.
“Me siento afortunado por la aceptación del público en mi primera presentación en la Ciudad de México. El público me aceptó y le gustó mi presentación y mis canciones, y eso para mí es una bendición.
Cuando se acerca la fecha de mi segunda presentación en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, sigo sintiendo esa emoción y nervios como si fuera mi primera presentación. Fue un momento histórico para mí porque logramos agotar las entradas unos días antes y, afortunadamente, el recibimiento del público fue precioso.
Al cantar mi primer tema fue una ovación increíble y eso me hace sentir que mi música ha logrado conectar con sus corazones. Hoy sigo emocionado con la fecha del 2 de octubre, que espero sea más emocionante e inolvidable”, expresó Alejandro Zúñiga, conductor y cantante.
“Quiero señalar que el canto lo tomé como terapia, pero al paso del tiempo creció el amor por los escenarios y me di cuenta de que podría llegar a más y me arriesgué. La música me ha dado la posibilidad de explorar muchas emociones, pero nunca fue con la intención de ganar muchos seguidores, sino por el amor a la música y al arte.
Yo le canto a quien quiera conectar conmigo, pero principalmente canto a mis experiencias personales. Aunque no todas las letras de mis canciones las he vivido, sí puedo decir que gran parte de lo que es mi música va por ahí. Me gusta mucho cantarle a mi mamá, a mi pareja y a mi papá, y he logrado expresar en mis canciones mi amor a todas esas personas importantes de mi vida”, dijo.
Alejandro Zúñiga dijo estar más emocionado a un mes de su segunda presentación en La Cueva de Rodrigo, pero confía en que su público lo acompañará a cantar sus canciones. Después del 2 de octubre viene la grabación de su tercer disco, que será una sorpresa porque interpretará covers con temas en tributo a las grandes voces que han hecho historia.
Serán siete covers y tres canciones originales, lo que será una de las sorpresas. Para principios de 2027 vendrá una gira de presentaciones en Monterrey, Guadalajara y otros puntos de la República Mexicana. Dijo que llegará a lugares a los que nunca ha ido y llevará sus canciones para conquistar a nuevo público.
“Deseo que el público me acompañe este próximo 2 de octubre a La Cueva de Rodrigo de la Cadena, ubicada en la Avenida San Antonio 256, Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, en donde les cantaré con todo mi corazón. Será un show de mis canciones y temas de grandes cantantes que han hecho historia, y yo quiero formar mi propia historia conquistando corazones”, expresó Alejandro Zúñiga, conductor y cantante.