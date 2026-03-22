Muere Carrie Anne Fleming, actriz de Supernatural, a los 51 años

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, reconocida por sus participaciones en producciones televisivas de terror como iZombie, falleció el pasado 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica; tenía 51 años.

La noticia fue confirmada por su compañero de reparto en Supernatural, Jim Beaver, quien detalló que la causa de muerte fueron complicaciones derivadas del cáncer de mama.

¿Quién fue Carrie Anne Fleming?

Fleming desarrolló una carrera enfocada principalmente en televisión, con participaciones en distintas producciones del género de terror y drama.

Inició su trayectoria con apariciones en series como Viper y en cine con Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler.

A lo largo de los años, consolidó su presencia en proyectos televisivos, destacando su participación en la serie antológica Masters of Horror, donde trabajó bajo la dirección de Dario Argento en el episodio “Jenifer”.

Carrie Anne Fleming Pictorial Press Ltd

Su papel en Supernatural

Uno de sus trabajos más reconocidos fue en Supernatural, donde interpretó a Karen Singer, esposa del personaje Bobby Singer.

Su participación le permitió formar parte de una de las producciones más longevas y populares del género en televisión, ampliando su visibilidad entre el público internacional.

Presencia en iZombie y otros proyectos

En años recientes, Fleming tuvo un papel recurrente como Candy Baker en iZombie, donde participó durante cinco temporadas.

También formó parte de la película para televisión The Unauthorized Full House Story, en la que interpretó a la madre de Candace Cameron Bure, figura conocida por su papel en Full House.

Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Fleming se formó en actuación en instituciones de Columbia Británica, como Kaleidoscope Theatre y Kidco Theatre Dance Company.

Además de su trabajo en pantalla, participó en producciones teatrales como:

Romeo y Julieta

Magnolias de acero

Noises Off

Fama

Estas puestas en escena formaron parte de su actividad artística en el ámbito local.

A Carrie Anne Fleming le sobrevive su hija, Madalyn Rose. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los funerales.