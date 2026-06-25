¿La voz de Dios ahora canta? El inesperado debut musical de Morgan Freeman

Durante décadas, la voz de Morgan Freeman ha acompañado algunas de las historias más memorables del cine. Ha sido narrador, presidente, detective, mentor e incluso Dios en la pantalla grande. Pero ahora, a los 89 años, el actor decidió sorprender al mundo con un proyecto que pocos imaginaban: su debut oficial en la música.

¿Cuándo se estrena el disco de Morgan Freeman?

Lejos de tratarse de una ocurrencia pasajera, el ganador del Óscar prepara el lanzamiento de Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, un disco que mezcla blues tradicional del Delta del Mississippi, arreglos sinfónicos y la narración de su inconfundible voz.

Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience fusiona blues tradicional con arreglos sinfónicos. IG morganfreeman

El álbum verá la luz el próximo 7 de agosto bajo el sello Decca Records y promete convertirse en uno de los proyectos más personales de toda su carrera.

¿Cómo será la etapa de Morgan Freeman como musico?

Freeman no se presenta como un cantante convencional. Su papel es el de guía y narrador de una experiencia sonora que recorre cerca de cien años de historia del blues y de la cultura afroamericana.

El actor participa como narrador, intérprete y productor ejecutivo del proyecto. IG morganfreeman

Además de prestar su voz, el actor participó como productor ejecutivo del proyecto, concebido como un homenaje a la música que escuchó por primera vez en el porche de la casa de su abuela en Mississippi.

Es la historia envuelta en ritmo”, ha dicho el actor sobre las doce canciones que integran el álbum.

¿Qué canciones incluye el disco de Morgan Freeman?

El repertorio incluye clásicos del género como Crossroads, The Thrill Is Gone, Dust My Broom, Traveling Riverside Blues y Death Letter Blues, este último ya presentado como adelanto oficial.

El disco recorre un siglo de historia del blues y la cultura afroamericana. Foto: Instagram morganfreeman

Precisamente 'Death Letter Blues' fue el primer vistazo al proyecto y dejó claro que Freeman va en serio.

En el video promocional aparece rodeado de músicos en un ambiente íntimo, mientras su voz acompaña una versión sinfónica del clásico de Son House. La escena recordó a muchos el espíritu de Soul, la película que celebra la importancia de encontrar aquello que realmente da sentido a la vida.

Así será la gira musical de Morgan Freeman

Como parte del lanzamiento, Freeman llevará el proyecto a escenarios profundamente ligados a la historia del género. Las presentaciones especiales están programadas para Houston el 7 de agosto, Memphis el 26 de septiembre y Gulfport el 17 de octubre, ciudades que ayudaron a construir el legado del blues moderno.

El álbum cuenta con colaboraciones de reconocidos músicos del género y una orquesta sinfónica. Archivo

El debut musical del actor adquiere todavía más fuerza cuando se mira su trayectoria. Freeman lleva más de cinco décadas en Hollywood y ha protagonizado títulos emblemáticos como The Shawshank Redemption, Se7en, Million Dollar Baby, Invictus y la trilogía de The Dark Knight Trilogy.

Su voz también se volvió imprescindible en documentales y series como The Story of God with Morgan Freeman y Life on Our Planet. Por eso, verlo ahora incursionar en la música resulta tan inesperado como emocionante.

Más que un nuevo capítulo profesional, Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience parece una carta de amor a sus raíces y una demostración de que nunca es tarde para explorar una pasión pendiente.