El verdadero motivo por el que Morgan Freeman nunca se quita sus aretes

Si has visto películas de Morgan Freeman, seguramente notaste que casi siempre lleva los mismos aretes de oro. Aunque muchos creen que forman parte de su estilo personal, la realidad es que tienen un significado mucho más curioso.

El actor ha explicado que no los usa por moda ni por imagen. De hecho, su origen está relacionado con una antigua costumbre de marineros y piratas que existe desde hace siglos.

El actor ha explicado que no usa aretes por moda ni por imagen. IG morganfreeman

Aretes de Morgan Freeman no son un accesorio cualquiera

Según información retomada por Vanity Fair, Freeman utiliza aretes de oro porque representan una especie de respaldo económico en caso de que algo le ocurra lejos de casa.

La tradición señala que los marineros llevaban joyas de oro para que, si morían durante un viaje, ese dinero pudiera utilizarse para cubrir los gastos de su entierro.

Por esa razón, los pendientes debían tener un valor suficiente para ser vendidos o intercambiados donde fuera necesario.

Freeman ha comentado que sus aretes cumplen precisamente esa función. Más que una joya, los considera una medida práctica inspirada en esa vieja costumbre.

La historia de por qué Morgan Freeman lleva aretes de oro IG morganfreeman

Una tradición que viene de los tiempos de los piratas

Mucho antes de que existieran los aviones, viajar por el mundo era una actividad mucho más arriesgada. Los marineros podían pasar meses lejos de casa y enfrentarse a tormentas, enfermedades o accidentes.

Por eso era común que llevaran consigo objetos valiosos y fáciles de transportar. Los aretes de oro se convirtieron en una de las opciones favoritas porque podían venderse prácticamente en cualquier puerto.

Con el paso del tiempo surgieron varias historias alrededor de esta práctica. Algunas personas incluso aseguraban que los pendientes ayudaban a mejorar la vista o protegían la salud, aunque la razón principal seguía siendo mucho más sencilla: tener dinero disponible en caso de emergencia.

¿Morgan Freeman los ha usado durante años?

A lo largo de su carrera, Morgan Freeman ha aparecido en cientos de eventos, ceremonias y estrenos alrededor del mundo. Sin importar si está en Hollywood, Europa o alguna alfombra roja internacional, hay algo que casi nunca cambia: sus aretes.

Con el tiempo se volvieron parte de su imagen pública, pero detrás de ellos existe una historia que pocos conocen.

Mientras muchas celebridades utilizan joyas para complementar su estilo, Freeman sigue usando los pendientes por el significado que tienen para él y por la tradición que representan.

Actualmente, los aretes de oro son un accesorio común entre actores, músicos y figuras del entretenimiento. Sin embargo, en el caso de Morgan Freeman, su uso tiene poco que ver con las tendencias.

Lo que parece un simple detalle de su apariencia está conectado con una costumbre que nació hace cientos de años entre marineros y piratas.

Por eso, cada vez que aparece en público con sus característicos aretes, también lleva consigo una historia que comenzó mucho antes de su carrera en Hollywood.