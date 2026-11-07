Morgan Fairchild, la mamá de Chandler en ‘Friends’, debuta en OnlyFans a sus 76 años

¡La mamá de Chandler en Friends debutará en OnlyFans a sus 76 años! Se trata de la actriz Morgan Fairchild, quien también fue parte de la popular serie Dallas, una veterana de la actuación y de los íconos de glamour estadounidenses.

Fairchild, quien inmortalizó a Nora Tyler Bing, la famosa madre escritora de Chandler (Matthew Perry) en la serie de los años 90, ha decidido dar un giro a su carrera al incorporarse a las filas de la plataforma OnlyFans, provocando una oleada inmediata de comentarios en redes sociales.

En una reciente entrevista a People, lejos de ocultar su edad o mantenerse al margen de las nuevas dinámicas de monetización en línea, Fairchild se mostró entusiasmada por explorar un espacio que tradicionalmente ha estado asociado con creadores jóvenes, desmitificando etiquetas generacionales y demostrando que la sofisticación no tiene fecha de caducidad.

Morgan Fairchild Instagram @morganfairchild1

Morgan Fairchild planea su debut en OnlyFans a sus 76 años

El debut de Morgan Fairchild en OnlyFans se llevará a cabo a sus 76 años y fue en parte influenciado por sus amistades, quienes la animaron a explorar una nueva forma de contenido de su carrera actoral.

En sus propias palabras, la actriz se encuentra muy emocionada con el proyecto:

Ha sido muy divertido encontrar nuevas formas de llegar a mis fans.

A lo largo de más de cinco décadas frente a las cámaras de cine y televisión, Fairchild ha construido una marca personal indeleble: la de una mujer imponente, rubia, dueña de una presencia aristocrática y un humor ácido impecable.

La actriz que interpretó a Nora Bing en Friends es parte de Creators Inc., una compañía especializada en la gestión de creadores de contenido.

Su llegada a la plataforma de suscripción no busca reinventarla desde cero ni forzar una faceta que no le corresponda, sino capitalizar la nostalgia y nuevas interacciones por compartir que no ha podido mostrar por medio de sus otros proyectos.

Consciente del perfil de la plataforma y de los prejuicios que suelen rodearla, la protagonista de clásicos televisivos como Flamingo Road y Falcon Crest se encargó de definir de inmediato qué clase de material verán quienes decidan suscribirse a su perfil:

Voy a publicar nuevas fotos y videos. Y antes de que alguien lo pregunte, ¡no, no de ese tipo! Seré yo haciendo cosas distintas y hablando de lo que tenga en mente.

Los usuarios que busquen el contenido de Morgan Fairchild en OnlyFans encontrarán una comunidad exclusiva donde ella misma lo administrará, incluyendo la narrativa de su imagen pública.

Por ejemplo, veremos detrás de cámaras de su vida profesional, tesoros personales con material inédito rescatado de sus años dorados en Hollywood; sesiones fotográficas exclusivas, sesiones de preguntas y respuestas, etc.

Por el momento, es posible acceder a su sitio en OnlyFans de forma gratuita, pero es posible que el sistema de suscripción cambie con el tiempo.

Morgan Fairchild, la mamá de Chandler en ‘Friends’, debuta en OnlyFans a sus 76 años Warner Bros.

La trayectoria de Morgan Fairchild

Fue durante la década de 1980 cuando Morgan Fairchild explotó a escala mundial gracias al auge de los dramas nocturnos cargados de intriga, dinero y poder en los que participó, donde casi siempre actuó de villana, como Flamingo Road, donde obtuvo una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz de Serie Dramática.

Lo mismo que Falcon Crest, Dallas y Murphy Brown, que le valieron también una candidatura a los Premios Emmy.

Años después, formó parte de series como Two and a Half Men, pero el papel más recordado de Morgan Fairchild es el de la mamá de Chandler en Friends, donde interpretó a Nora Tyler Bing.

Apareció por primera vez en la primera temporada, actuando como la famosa novelista de literatura erótica que ponía en aprietos constantes a su hijo; su personaje regresó en episodios clave de temporadas posteriores, incluyendo los preparativos y la celebración de la boda de Monica y Chandler.

La propia Fairchild ha recordado en numerosas entrevistas el inmenso cariño que guarda por aquel papel y por Matthew Perry, con quien forjó una cálida relación profesional y personal, compartiendo anécdotas sobre cómo el público en las calles todavía la llamaba “la mamá de Chandler” décadas después del fin de la serie.