¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry y dónde verlo?

La historia de Matthew Perry, el actor que conquistó al público como Chandler Bing en Friends, llegará nuevamente a las pantallas con un documental que busca mostrar una faceta más íntima de su vida.

A través de tres episodios, la serie documental reconstruye distintos momentos de la trayectoria del actor, desde sus primeros años en la actuación hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la comedia televisiva. Sin embargo, el proyecto no se limita a recordar sus logros profesionales, sino que también explora las dificultades que enfrentó.

Dirigida por Mary Robertson, quien participó en "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", la producción reúne testimonios de personas cercanas al actor, además de fotografías y grabaciones inéditas que forman parte del archivo privado de su familia.

Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry?

Los seguidores del protagonista de Friends podrán conocer esta nueva mirada a su vida a partir del 27 de octubre de 2026, fecha elegida para el lanzamiento de "The One About Matthew Perry" en Netflix.

La producción estará dividida en tres capítulos y abordará tanto los momentos más importantes de su carrera como las circunstancias personales que marcaron sus últimos años.

El estreno se realizará poco antes del tercer aniversario de su muerte, ocurrida el 28 de octubre de 2023, cuando tenía 54 años. Su partida conmocionó a sus compañeros de profesión y a millones de espectadores que crecieron viendo la popular comedia.

Netflix presenta el documental de Matthew Perry, que se estrenará el 27 de octubre con testimonios familiares y material inédito. Netflix

¿Qué revelará el documental sobre la vida privada del actor?

Uno de los principales objetivos de la serie es mostrar quién era Matthew Perry más allá de Chandler Bing, el personaje que lo convirtió en una estrella internacional.

Para ello, la producción recupera recuerdos familiares, imágenes personales y testimonios de quienes compartieron distintas etapas de su vida.

La lucha contra las adicciones será uno de los temas centrales de la producción. A lo largo de los años, el actor habló públicamente sobre sus dificultades para mantenerse sobrio y los tratamientos a los que recurrió en busca de una recuperación.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2018, cuando una perforación de colon relacionada con el consumo de opioides puso su vida en peligro. Perry tenía 49 años, necesitó atención médica intensiva y enfrentó una recuperación prolongada.

Foto: Instagram mattyperry4

Su hermana, quien es psicoterapeuta, ha recordado la gravedad de aquel momento y cómo esa experiencia cambió su manera de comprender la dependencia que sufría el actor.

Pese al éxito de "Friends", al reconocimiento internacional y a la fortuna que había conseguido durante su carrera, Perry continuó enfrentando problemas de salud que requirieron distintos tratamientos. En sus memorias, publicadas en 2022, calculó que había gastado alrededor de siete millones de dólares en sus intentos por superar las adicciones.

El documental retoma esta parte de su historia para mostrar el impacto que tuvo la enfermedad en su vida y en sus relaciones familiares.

Mia Perry Bowick ha compartido que su hermano atravesó momentos especialmente complicados, incluso cuando su carrera parecía estar en uno de sus puntos más altos.

Su padre, el también actor John Bennett Perry, admiraba la perseverancia con la que Matthew intentaba mantenerse sobrio, según los recuerdos de su hija.

Estos testimonios permiten acercarse a una faceta menos conocida del intérprete y comprender que, detrás de la figura pública, existían vínculos familiares y una lucha personal que no siempre era visible para sus admiradores.

Foto: Instagram mattyperry4

La historia de Chandler y Mónica en Friends

Uno de los recuerdos más emotivos relacionados con la serie tiene que ver con la boda de Chandler Bing y Mónica Geller, personajes interpretados por Matthew Perry y Courteney Cox.

Mientras millones de espectadores celebraban el romance y el desenlace de aquella historia televisiva, la familia del actor sabía que él atravesaba una etapa complicada. De acuerdo con los recuerdos compartidos por su hermana con la revista People, Perry acababa de pasar por rehabilitación y su futuro todavía era incierto.

Mia también ha recordado que su hermano deseaba encontrar una pareja estable y formar una familia. Por ello, aquella celebración ficticia tenía un significado distinto para quienes conocían sus aspiraciones personales y las dificultades que enfrentaba fuera de la pantalla.

La distancia entre la vida del personaje y la del actor se convierte así en uno de los puntos más sensibles de su historia.

¿Cómo recordará Netflix el legado de Matthew Perry?

A casi tres años de su fallecimiento, Matthew Perry continúa siendo recordado por su trabajo en Friends, comedia que marcó a varias generaciones y lo convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión.

Su interpretación de Chandler destacó por el humor irónico, las respuestas rápidas y una personalidad que terminó por convertirse en una de las señas de identidad de la serie.

Con "The One About Matthew Perry", Netflix propone una mirada que va más allá de su popularidad y de los episodios más difíciles de su vida.

De esta forma, el documental invita a recordar no solamente al actor que hizo reír al público, sino también al hombre que vivió una compleja batalla personal mientras intentaba encontrar estabilidad lejos de los reflectores.