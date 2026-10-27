Muere Tetsuya Chiba, leyenda del manga y creador del icónico boxeador "Joe Yabuki"

El sensei Tetsuya Chiba siempre vio el deporte como agente de cambio, en especial el boxeo. Los personajes que ilustró siempre mantuvieron en sus rostros cualquier atisbo de esperanza para salir avante de los momentos más difíciles en su vida, Joe Yabuki, protagonista de Ashita no Joe, autoría de Ikki Kajiwara, no fue la excepción: un chico que, en el reformatorio, encontró el pugilismo como una vía de escape y desarrollo personal.

Ayer, la editorial Kodan-sha confirmó que el dibujante pereció el pasado 22 de octubre en un hospital de Tokio, a los 87 años, luego de complicaciones derivadas del síndrome mielodisplásico que padecía. Como es costumbre en Japón, la noticia de la muerte se hizo pública apenas ayer para permitir a la familia llevar su duelo con tranquilidad y la ejecución de un funeral completamente privado.

Muchos artistas novatos se tomaron muy en serio las palabras del maestro Chiba para emprender el camino hacia el profesionalismo, y muchos de ellos siguen trabajando en la actualidad, destacó Kodan-sha en el comunicado en el que lamentó el deceso de su artista.

Tetsuya Chiba y su vínculo con México

Tetsuya se involucró en muchos spokon (deporte) porque siempre le motivó narrar historias sobre el crecimiento físico y mental del hombre en los deportes, ya sea golf, kendo y pugilismo, pero al mismo tiempo ubicaba a los personajes en contextos bastante vulnerables en tiempos de posguerra.

En Ashita no Joe, publicada entre 1960 y 1970, contó cómo Joe aprende a boxear en un centro de detención juvenil hasta convertirse en profesional y librando peleas encarnizadas que podríamos comparar con rivalidades como la de Rafael Márquez e Israel Vázquez o Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, por mencionar un par de sagas pugilísticas de mexicanos.

No me costó trabajo imaginarme a Joe. Cuando regresamos de Manchuria y pasamos por la zona de la estación de Ueno, vi a muchos niños de mi edad que habían perdido a sus padres en los bombardeos de Tokio o durante la guerra, viviendo allí sin hogar ni familia.





Tetsuya se involucró en muchos spokon (deporte) porque siempre le motivó narrar historias sobre el crecimiento físico y mental AFP

​Ver a un chico como Joe no era algo ficticio para mí; los vi con mis propios ojos, al igual que mis hermanos y yo sufrimos para sobrevivir. Las personas del barrio bajo o los peleadores que arriesgaban sus vidas en el ring eran personas a las que vi muy de cerca en la realidad”, explicó en una revista japonesa.

La inspiración de Tetsuya Chiba

Chiba se inspiró en Jiro Sawada, un campeón de los pesos ligeros en Japón, cuya habilidad lo sorprendió, lo mismo que Aoki Katsutoshi y Ebihara Hiroyuki. Una vez teniendo la apariencia de Joe se fue a Karakuen Hall, la catedral del boxeo japonés, donde muchos de los prospectos, aficionados y entrenadores provenían de barrios bajos.

Ashita no Joe fue una obra hito para mí. Hasta entonces, solía dibujar lo que se podría llamar manga típico, retratando la cálida y cotidiana vida de un barrio de clase trabajadora. Joe fue el catalizador del cambio. Todavía quería retratar el lado brillante de las personas, pero no sólo eso; empecé a expresar también los aspectos pesados y crudos de la realidad, recordó Chiba.

Chiba se inspiró en Jiro Sawada, un campeón de los pesos ligeros en Japón, cuya habilidad lo sorprendió, lo mismo que Aoki Katsutoshi y Ebihara Hiroyuki. Crunchyroll

En vida, el mangaka fue expresidente de la Asociación de Mangakas de Japón y en 2024 recibió la Orden de la Cultura (Bunka Kunshō), distinción que lo convirtió en el primer artista de manga en obtener ese honor oficial del gobierno japonés.