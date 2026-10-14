SimiPet Care abre su primer laboratorio clínico: así funcionará y esto costará, ¡cuida la salud de tu amigo peludo!

SimiPet Care dio un paso decisivo en la atención de la salud animal con la apertura de su primer laboratorio clínico veterinario. Esta nueva instalación busca transformar el diagnóstico para nuestras mascotas mediante tecnología de vanguardia, precios accesibles y un firme enfoque en la medicina preventiva.

Hoy complementamos nuestra atención con la apertura del laboratorio clínico, el cual brindará servicio a 43 consultorios de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Como es costumbre en nuestro modelo, una vez consolidada esta fase, llevaremos el servicio a otros estados del país para mejorar el cuidado de las mascotas", señala Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares.

SimiPet Care abre su primer laboratorio clínico veterinario evento

¿Cómo funciona el laboratorio clínico de SimiPet Care?

El proceso está diseñado para ser simple y accesible para todos los tutores de animales de compañía. Las muestras sanguíneas, de orina y de cultivos se recolectan directamente en los consultorios veterinarios de la red y se transfieren mediante un transporte capacitado hacia la sede central de procesamiento.

La realización de estudios de laboratorio ofrece a los dueños la oportunidad de contar con un diagnóstico integral. Disponemos de tecnología de punta que garantiza un 99% de precisión en el procesamiento de analitos, lo que brinda la máxima certeza al médico veterinario para tomar las decisiones asistenciales correspondientes", Eduardo Hilán Curiel, Director Administrativo, Comercial y Financiero.

El laboratorio cuenta con capacidad para analizar hasta 100 muestras en simultáneo y procesar un promedio de 300 muestras diarias. Gracias a sus equipos de bioquímica sanguínea traídos de China, los resultados de pruebas clave se entregan en aproximadamente 30 minutos, bajo rigurosos controles diarios de calidad.

SimiPet Care abre su primer laboratorio clínico veterinario Canva

¿A quiénes busca apoyar esta nueva unidad veterinaria?

La iniciativa está dirigida a los más de 43 millones de animales de compañía que viven en los hogares mexicanos. El proyecto busca derribar las barreras económicas ofreciendo precios por debajo de la oferta media del mercado, con un catálogo inicial de 70 estudios organizados en paquetes para áreas renales, hepáticas, dermatológicas y preoperatorias.

"Este laboratorio fortalece uno de nuestros pilares más importantes: la prevención. Es una invitación a no esperar a que la salud de nuestras mascotas se deteriore o sea demasiado tarde, sino a apostar por el cuidado preventivo, tal como lo hacemos con nuestros hijos o con nosotros mismos", Andrés Saldaña Morales, Coordinador Nacional de Ventas y Franquicias.

Adicionalmente, el proyecto busca respaldar la labor médica de los especialistas ofreciendo medicina basada en evidencia para detectar a tiempo padecimientos renales o parasitarios antes de que muestren síntomas de gravedad.

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¿Cuántos SimiPet Care existen y cómo solicitar su servicio?

Actualmente, el proyecto cuenta con más de 80 unidades de atención distribuidas en diferentes estados de la República Mexicana, de las cuales 43 consultorios corresponden a la Ciudad de México y su área metropolitana.

De inicio, este primer laboratorio centralizado brindará servicio a la CDMX y la zona conurbada; sin embargo, las autoridades de la empresa confirmaron que, conforme se consolide la operación, el modelo de laboratorio de maquila se expandirá a otros estados del país para dar cobertura nacional.

Debido a que las mascotas no pueden expresar lo que sienten, los estudios clínicos se vuelven indispensables para comprender su estado de salud. Mientras mayor sea la atención preventiva que les brindemos, mejor podremos cuidarlas. El propósito fundamental de estos análisis es garantizar que los animales vivan más tiempo y con una excelente calidad de vida," Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares.

Para solicitar este servicio, los tutores de animales solo deben acudir a cualquiera de los consultorios de SimiPet Care en el área metropolitana. El médico veterinario realizará la valoración y, de requerirse, tomará la muestra de forma inmediata sin obligar a los animales a traslados complicados.