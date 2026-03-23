"Moana no me dio miedo": Thomas Kail habló de adaptar el filme de Disney al live action  

Cuando el cineasta Thomas Kail dirigía Hamilton hace una década, Lin-Manuel Miranda componía las canciones para Moana, por lo que indirectamente se involucró como testigo de dicho proyecto y sin imaginar que, años más tarde, sería fichado por Disney para dirigir la versión live action protagonizada por Dwayne Johnson y Catherina Laga’aia, que hoy lanza su tráiler a nivel mundial.

“Recuerdo que iba a su camerino y le decía: ‘¿Qué haces aquí? Mejor vente para acá a trabajar en este show (Hamilton)’. Así que Moana formó parte de mi vida como si fuera una amiga de hace muchos años y la posibilidad de volver a trabajar con Lin siempre está en el top de mi lista, pues he vivido algunas de las mayores alegrías de mi vida en general trabajando con él. He colaborado con él desde el 2002 y ya son casi 25 años trabajando juntos”, contó en entrevista exclusiva con Excélsior Thomas Kail.

Fue justo a finales del 2022, en un aeropuerto con rumbo a Rumania, donde viajó para filmar la serie Fuimos los afortunados, ambientada en la Segunda Guerra Mundial—, cuando Thomas Kail recibió esa llamada que le invitaba a ser el director del live action de Moana, filme que llegará el próximo 9 de julio a cines de México.

“¿Sabes? Me sentí muy afortunado”, comentó Thomas Kail con una gran sonrisa. “Eso fue lo que sentí cuando recibí esa primera llamada, pues esta historia resonaba mucho conmigo. La historia de alguien que tiene que entender que puede ser algo diferente de lo que piensa que es, lo cual está muy presente en la mayoría de las cosas que hago”, compartió el también esposo de la actriz Michelle Williams.

Respecto a si llegó a experimentar miedo de tener la encomienda de traer a la acción real una película que hace 10 años marcó a una generación y que tiene un lugar especial en el mundo de la animación y de la cultura pop, el director se sinceró.

Siempre fui muy consciente de su importancia. A lo largo de mi carrera teatral he trabajado en adaptaciones; hice Sweeney Todd y Grease, películas que fueron muy icónicas o que ya existían. Estas adaptaciones podían seguir la misma historia y a los mismos personajes, pero también podían tener su propio lenguaje visual, su propia razón de ser. Así que con Moana no tenía miedo, pero ciertamente era consciente de que debía honrarla y no tener miedo de tomar nuevas oportunidades y decisiones con nuestro equipo sobre cómo contar la historia”, comentó el cineasta.

Cabe señalar que los live action de películas animadas han tenido recepciones algo divididas, por lo que esta historia llega con la presión de no sólo rendir tributo a la animación, sino al alma de la trama: la conexión entre Moana y el majestuoso océano.

En el adelanto que hoy se liberó en redes sociales se presenta a Moana, interpretada por la actriz australiana de ascendencia samoana Catherine Laga’aia, como una joven cercana a su abuela y a su clan, que descubre que ha sido elegida por el mar para restaurar el corazón de la diosa Te Fiti con el fin de salvar a su pueblo de la oscuridad.

En el live action, Maui también tendrá su transformación en halcón. Disney

"Dwayne tiene el espíritu de Maui"

Y en este camino que debe emprender, conoce al semidiós Maui, interpretado por Dwayne Johnson, a quien tiene que convencer para que le acompañe en su misión. Y para muchos la espera acabó, pues por fin pudieron ver a The Rock, quien en las cintas animadas le dio voz a Maui, como la poderosa deidad llena de tatuajes, melena abultada y una enorme corpulencia.

“Trabajar con Dwayne fue maravilloso. Llegamos y volvimos a grabar. Todo lo que escuchas es completamente nuevo, no es una reedición. Dwayne es muy diferente de como era cuando lo grabó hace años. Así que creo que estaba realmente emocionado de traer esto de vuelta: el espíritu, la travesura, la arrogancia y la diversión de Maui, y que fuera en una forma que se pareciera a un poco más a una persona real, no en la forma animada”, contó el realizador.

“Lo abordó con el corazón abierto. Estaba listo para jugar. Es muy divertido tener a Dwayne en el set. De repente le decía: ‘Oye, ¿qué te parece esto?’, y me contestaba: ‘Sí, sí, hagámoslo una vez más, una vez más’. Él creció como un actor en vivo (como luchador de la WWE); ha estado frente a muchas multitudes en todo el mundo. Cuando ves el monitor en el set y tienes a Dwayne dices: ‘Sí, lo tiene, lo tiene’. Lo mismo pasa con Catherine y el resto del equipo”, detalló.

Tras varios meses de búsqueda, el equipo de producción encontró a Catherine Laga’aia, nacida en Sídney en el 2006 e hija del también actor Jay Laga’aia. La joven de 19 años saltó a la fama cuando se le anunció como el rostro de Moana en la versión live action; sin embargo, ya había debutado como actriz en Las flores perdidas, de Alice Hart, serie protagonizada por Sigourney Weaver y en la que también aparece el actor mexicano Sebastián Zurita.

“Hubo una sensación con Catherine desde la primera vez que conversamos. La conocí por Zoom porque estaba en Australia y ya luego en persona un par de veces antes de que la eligieran. Llevo haciendo esto 25 años y he elegido el reparto de muchos programas y proyectos, por lo que hay algo que es difícil de describir con palabras cuando sientes que alguien ha encontrado el papel. Hay una energía, confianza, coraje y un espíritu que Moana tiene y que habita dentro del corazón de la misma Catherine”, compartió vía Zoom el director de 49 años.

Ella no tenía miedo de probar cosas nuevas. No tenía miedo de enfrentarse cara a cara con Dwayne Johnson. Todas esas cosas que harían que la mayoría de nosotros nos sintiéramos un poco diferentes, ella simplemente las superó; sentía un profundo orgullo por tener la oportunidad de interpretar a Moana”, apuntó Thomas Kail.

La película tuvo la participación de mucha gente con raíces polinesias. Disney

Con respeto a la cultura polinesia

Tras una plática de 10 minutos, se le preguntó al realizador estadunidense cómo hizo junto a su equipo para asegurarse de que esta versión de Moana no fuera una mera réplica de la cinta animada, sino una expansión de la cultura polinesia.

“Como alguien que es un mero invitado de esa cultura, era esencial para mí, para Disney y los productores, asegurarnos de que tuviéramos la mayor cantidad posible de narradores que hubieran vivido en las islas del Pacífico. Y ahí tenemos a nuestra coreógrafa, Tiana (Nonosina), que también fue productora asociada de la película; a Dwayne Johnson; a Dana Ledoux Miller, que escribió nuestro guion; hasta Liz McGregor, que dirigió nuestro equipo de vestuario”, comentó Thomas Kail.

Nos aseguramos de tener representación de la cultura polinesia en áreas realmente clave. Al trabajar con Disney tienes acceso a un recurso humano increíble. Así que tuvimos un fideicomiso cultural, representantes de muchas de las islas con quienes hablábamos sobre cada decisión, desde una tela hasta lo que una estatua podría representar. Luego veían la película y nos daban sus comentarios. Esto fue esencial y muy significativo, pues ellos sintieron que habíamos capturado el espíritu y la integridad Polinesia”, apuntó.

Asimismo, el director, aunque no quiso hablar sobre la música de esta nueva entrega de Moana por cuestiones de contrato, sí aseguró que habrá cosas nuevas que sorprenderán a los fans de este clásico.