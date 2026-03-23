Silverio fusiona el cine de ficheras y su música de las cavernas en "Carnaval"

Su Majestad Imperial presenta nuevo sencillo, la antesala de un disco dedicado a la época del desenfreno. Mientras algunos músicos se quiebran la cabeza intentando descifrar algoritmos y domesticar la inteligencia artificial, Su Majestad Imperial, Silverio, tiene otros planes: el retroceso absoluto. El prócer de Chilpancingo está de vuelta con Carnaval, un sencillo que no busca la evolución, sino el primitivismo puro en una era de “hiperconciencia” y pantallas.

En entrevista con Excélsior, el hombre que ha hecho de la transgresión una de las bellas artes, charla sobre su nuevo material, el cine de ficheras y por qué la salvación de la humanidad reside en sacar lo peor de nosotros mismos.

El “Carnaval” de la anarquía

Para Silverio, su nuevo sencillo es una extensión natural de su filosofía: voltear las cosas de cabeza. Carnaval llega con una sorpresa para los nostálgicos de la cultura popular mexicana: la inclusión de voces icónicas del cine de ficheras.

“Es una de las grandes novedades de este tema”, explica Su Majestad. “Siempre he propuesto que las cosas funcionen de otra manera. En este mundo que se ha vuelto tan cerebral, es extremadamente importante agitar el cuerpo, menear las chuletas y sacar los pasos prohibidos. La música tiene que estar relacionada definitivamente con el baile”.

Al ser cuestionado sobre si crear música hoy es un acto de resistencia frente a la tecnología, Silverio es tajante. No necesita procesadores para ser humano, le basta con su propia “desgracia”.

Yo no evoluciono, sino todo lo contrario. Sigo disfrutando mucho estar en el estudio componiendo y realmente no es necesario utilizar la inteligencia artificial para lograr estos bellos propósitos”, afirma con esa seguridad que sólo un traje de lentejuelas doradas puede otorgarle al productor y también integrante de Titan.

El arte de terminar en “desgracia”

La estética de Silverio siempre ha caminado por la cuerda floja entre la alta alcurnia y lo grotesco, un límite que, según él, no existe.

Me gusta mucho la idea de salir completamente propio y terminar en desgracia absoluta. Así es la humanidad y así es la historia del hombre. El pasado sirve para sacar nuestros instintos animales, algo extremadamente importante en estas épocas”.

Incluso, al preguntarle sobre qué legado dejaría para los músicos del siglo XXII, su consejo es una bofetada a la autoayuda moderna: “Les propondría que saquen lo peor de ellos mismos”.

Su Majestad Imperial prepara nuevo disco y show Cortesía Silverio

Inspiración en cada semáforo

Para el creador de himnos como Yepa Yepa Yepa, la Ciudad de México es su musa inagotable. No busca la inspiración en las musas griegas, sino en la cotidianeidad del asfalto.

Estoy rodeado de inspiración. En esta ciudad uno no puede perderse nada: cualquier calle, cualquier parada en el semáforo, cualquier taquería o cualquier vecino... estamos rodeados”.

Carnaval solamente es el inicio de una nueva ofensiva imperial. Silverio confirmó que pronto llegarán más temas con títulos que ya prometen polémica como Éxito, El Bicho y La Chucha, los cuales formarán parte de un nuevo disco completo que acompañará con sus ya legendarios videos musicales y, por supuesto, con shows para sus aborígenes.