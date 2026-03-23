“Jesús fue el primer punk”: Nina Hagen

BERLÍN.– La cantante Nina Hagen es una de las representantes más genuinas del punk rock alemán y, con motivo del inminente lanzamiento de su nuevo álbum, Highway to Heaven, no ahorró palabras gruesas contra la Iglesia católica.

“La Iglesia católica es una organización siniestra”, afirmó, mientras cabe preguntarse por un momento dónde encajan esas palabras.

Pero cuando se le cuestionó qué tienen en común el punk rock y Jesucristo, su respuesta fue clara: “Bueno, Jesús fue uno de los primeros punks, porque siempre defendió la justicia. No le importaba lo que dijeran las autoridades; en cambio, defendía la caridad”, sostuvo.

Esta indiferencia hacia la autoridad también le sienta bien a la intérprete.

Algunos la llaman la Madrina alemana del punk. Existen, por ejemplo, sus fotos de las décadas de 1970 y 1980, o la aparición televisiva en la que explicó en directo cómo las mujeres pueden disfrutar más del sexo y alcanzar el orgasmo, un escándalo entonces.

La voz de Hagen sigue siendo inconfundible, quizá incluso un poco más grave que antes. A veces toma su guitarra, a veces sus pensamientos divagan: astronautas, espiritualidad, música. Para ella, todo parece estar interconectado. Su nuevo álbum se lanzará el próximo 27 de marzo.

SU EXPERIENCIA CON EL LSD

De joven, Hagen tuvo una experiencia clave bajo los efectos de las drogas. “Fue como un bautismo que Jesús mismo me administró”, relató. Durante un viaje con LSD, entró en un estado aterrador que describe como una agonía absoluta.

En esa situación, se dirigió a Dios, le confió sus sentimientos y se dijo a sí misma: “Está bien, entonces cerraré los ojos y mi antiguo yo morirá”. En ese instante, aseguró, vio a Jesús ante ella, como un hombre apuesto que la miraba con amor.

Reconoció que, aunque en décadas siguientes cayó repetidamente en las peores tentaciones, cometiendo errores, consumiendo drogas inadecuadas o fumando durante décadas ”lo cual fue terrible para mi voz y mis hermosos pulmones”, Dios siempre la rescató de ese caos.

Hace tiempo que no fuma y también dejó de consumir mariguana hace muchos años, comentó la artista. Vive en Hamburgo y, según ella misma, puede caminar por la calle sin ser reconocida. No siempre luce como en el escenario, con ropa y maquillaje llamativos, pero a veces sí.

¿VA NINA HAGEN A LA IGLESIA?

Cuando se le preguntó cómo vive su fe y si asiste a la iglesia, Hagen respondió: “Bueno, después de todo, yo soy una iglesia”. Dijo que de ella nacen proclamaciones del Evangelio en la música. ¿Por qué cree que decae la cifra de miembros en la institución? La artista comentó que la gente confía en Dios, pero quiere darle una lección a la organización.

Hagen criticó a la Iglesia católica por su manejo de los casos de abuso. También le resultaron perturbadoras las canonizaciones y las reliquias. Comentó que hay uñas cortadas de “pseudosantos” en relicarios. “La Iglesia católica es, en mi opinión, una organización siniestra”.

Consideró inexacto que también la llamen la Madrina del Punk. Pero admitió que se inspiró en la música y en los increíbles punks londinenses, como ella misma los definió. De todos modos, sostuvo, las categorías son difíciles a la hora de describir a los artistas.

“Lo mejor es limitarse al nombre y decir: ‘Esta es Nina Hagen, la única e inigualable’”, subrayó.

Su éxito Du hast den Farbfilm vergessen (Olvidaste la película en color) la catapultó a la fama en Alemania Oriental; Angela Merkel incluso la solicitó para su ceremonia de despedida como canciller hace unos años.

Hagen, que posee una voz operística, también cantó Unbeschreiblich weiblich (Indescriptiblemente femenina), Personal Jesus y TV-Glotzer (White Punks On Dope) (Adictos a la televisión punks blancos drogados).

“Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir”, comentó. Explicó que, desde hace mucho tiempo, las canciones gospel le resultan fascinantes: le encanta Oh, Doctor Jesus del musical Porgy and Bess e idolatra a la cantante Mahalia Jackson.

El nuevo álbum de Hagen tiene de 14 canciones, incluyendo Somebody Prayed For Me —originalmente de la cantante de gospel Dorothy Norwood— y Never Grow Old con la cantante griega Nana Mouskouri.

En una de las canciones, Hagen no sólo hace referencia al dramaturgo Bertolt Brecht —a quien ha venerado desde su juventud en Alemania Oriental— sino que también reflexiona sobre la muerte.

Afirmó no tenerle miedo a la muerte. Cree que Dios le da a los seres humanos un nuevo traje espacial celestial, al menos eso cree.