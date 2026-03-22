Drake Bell y Josh Peck reaparecen juntos en Las Vegas y sorprenden a fans

¡Abrazo, hermano! Josh Peck compartió una fotografía en la que aparece junto a Drake Bell, su compañero en la serie Drake & Josh, esto durante una visita a Las Vegas.

La fotografía, publicada en redes sociales, muestra a los actores en una faceta distinta a la que marcó su carrera televisiva: ahora como padres. La imagen fue acompañada por una breve descripción: Dads, una referencia directa a la etapa personal que atraviesan.

Una imagen que reaviva la nostalgia

El encuentro tuvo lugar en el Poodle Room del hotel Fontainebleau Las Vegas, donde ambos fueron captados con estilos más formales y alejados de su imagen juvenil.

En la imagen:

Josh Peck aparece con un traje oscuro a rayas y corbata

Drake Bell opta por un look más relajado con camisa tipo polo azul claro

La publicación comenzó a circular rápidamente entre seguidores de la serie, quienes identificaron el momento como un nuevo capítulo en la relación entre ambos actores.

Una reconciliación que comenzó este año

El reencuentro en Las Vegas no ocurre de manera aislada. A inicios de este año, Drake Bell participó como invitado en el pódcast Good Guys, conducido por Peck.

Durante esa conversación, ambos abordaron públicamente su distanciamiento, así como experiencias personales relacionadas con su paso por la televisión infantil. La charla generó reacciones en redes sociales y marcó un punto de acercamiento entre los actores tras varios años sin contacto cercano.

De la televisión a la vida familiar

En aquella entrevista, tanto Bell como Peck compartieron reflexiones sobre la paternidad y los cambios en sus prioridades. El intérprete de I Know habló sobre cómo la dinámica familiar le ha permitido encontrar estabilidad frente a las exigencias de su carrera musical, mientras que Peck se refirió al impacto que tienen los hijos en la toma de decisiones personales y profesionales.

Este contexto da un nuevo significado a la reciente fotografía, en la que ambos se presentan ya no como personajes de ficción, sino como adultos en una etapa distinta de sus vidas.

Un vínculo que sigue presente

Para quienes crecieron viendo Drake & Josh, el reencuentro representa una actualización de una de las duplas más reconocidas de la televisión juvenil de los años 2000. Aunque sus trayectorias han tomado caminos distintos, las recientes apariciones públicas muestran una relación más cercana que en años anteriores, ahora marcada por experiencias personales compartidas.

bgpa