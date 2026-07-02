La razón por la que Lindsay Lohan dejó Hollywood y comenzó de nuevo

Aunque fue una de las estrellas juveniles más exitosas de su generación, Lindsay Lohan optó por alejarse de la industria del entretenimiento cuando la fama comenzó a afectar seriamente su bienestar. La actriz ha explicado que la constante persecución de los paparazzi y la atención mediática terminaron por opacar su trabajo y afectar su vida personal.

En distintas entrevistas, la protagonista de "Juego de Gemelas" y "Chicas Pesadas", ha reconocido que, durante aquellos años, la conversación pública giraba más en torno a su vida privada que a su carrera como actriz, situación que la llevó a buscar un cambio radical.

Foto: Instagram lindsaylohan

¿Cómo influyeron los paparazzi en su decisión?

Lohan ha contado que crecer bajo el escrutinio permanente de la prensa fue una experiencia difícil. Considera que esa presión terminó convirtiéndose en el centro de atención, dejando en segundo plano su desempeño profesional.

Además, recordó que en aquella época las redes sociales no tenían el impacto que tienen actualmente, por lo que los artistas no contaban con herramientas para compartir su propia versión de los hechos y defenderse de los rumores que circulaban en revistas de espectáculos.

Con el paso del tiempo decidió dejar de prestar atención a la prensa, convencida de que enfocarse en ese tipo de publicaciones solo afecta la salud emocional.

Foto: Instagram lindsaylohan

¿Por qué eligió Dubái para comenzar de nuevo?

En 2014, la actriz tomó la decisión de mudarse a Dubái, un lugar donde encontró la tranquilidad que buscaba después de años de intensa exposición pública.

Lindsay ha explicado que vivir lejos de Hollywood le permitió recuperar una vida mucho más privada y sentirse segura de que su familia puede desarrollarse sin la presión constante de fotógrafos o medios de comunicación.

Fue precisamente en Dubái donde conoció a Bader Shammas, con quien contrajo matrimonio y formó una familia.

¿Cómo cambió su vida después de convertirse en mamá?

La maternidad transformó por completo sus prioridades. Desde el nacimiento de su hijo Luai, la actriz ha explicado que ahora analiza cuidadosamente cada proyecto que acepta, procurando participar en producciones de las que su hijo pueda sentirse orgulloso cuando crezca.

Incluso ha confesado que uno de sus mayores deseos es ampliar la familia para que Luai tenga un hermano y pueda disfrutar una infancia similar a la que ella vivió junto a sus hermanos.

¿Cómo fue su regreso al mundo del entretenimiento?

Tras varios años alejada de los grandes reflectores, Lindsay Lohan comenzó una nueva etapa profesional. Su regreso incluyó un acuerdo con Netflix, plataforma con la que protagonizó películas como "Falling for Christmas" e "Irish Wish", además de aparecer en el remake musical de "Chicas Pesadas".

La actriz considera que este regreso representa una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su carrera, ahora desde una perspectiva más madura y equilibrada.

Foto: Instagram lindsaylohan

¿Qué ha dicho sobre aquella difícil etapa de su juventud?

Al mirar hacia atrás, Lindsay reconoce que alcanzar la fama desde muy joven fue una experiencia complicada. Ha confesado que, en ocasiones, se pregunta por qué nadie intervino para protegerla cuando enfrentaba la enorme presión de la industria del entretenimiento.

También ha hablado abiertamente sobre los problemas personales que vivió durante esos años, incluyendo sus adicciones y diversos episodios legales, asegurando que llegó un momento en el que dejó de disfrutar su profesión y necesitó alejarse para reconstruir su vida.