Miley Cyrus deja atrás su apellido; la comparan con Danna Paola

Miley Cyrus encendió las teorías entre sus fans después de modificar su identidad visual en redes sociales y en su sitio web oficial, donde ahora aparece simplemente como “MILEY”, sin su emblemático apellido.

El cambio fue detectado este 31 de agosto, cuando la cantante actualizó sus perfiles sociales y compartió nuevas imágenes en tonos rojo y negro con la palabra “MILEY”. Medios como Us Weekly reportaron que la artista eliminó “Cyrus” de sus redes como parte de lo que parece ser el inicio de una nueva era musical.

Aunque algunos reportes ya hablan de un cambio de nombre artístico, hasta ahora no se ha informado de un cambio legal de nombre. Lo que sí es visible es una transformación de branding: una nueva estética, una nueva firma pública y pistas sobre su próximo proyecto discográfico.

Miley Cyrus ahora aparece como “MILEY”

El movimiento no pasó desapercibido para los seguidores de la cantante, quienes notaron que sus plataformas digitales comenzaron a mostrar una identidad más minimalista.

Miley dejó de usar su apellido en su biografía de Instagram y acompañó su nueva publicación con la palabra “MILEY”, lo que reforzó la idea de que está preparando una nueva etapa artística.

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El cambio también llegó a su sitio web, que fue actualizado con una estética roja y negra. Vice señaló que la página oficial dejó de destacar el apellido “Cyrus” y ahora muestra únicamente el nombre “Miley”, mientras los fans especulan si se trata de un cambio permanente o del concepto de su próximo álbum.

¿Miley Cyrus se cambió legalmente el nombre?

Por ahora, no hay información pública que confirme que Miley Cyrus haya realizado un cambio legal de nombre.

Lo que se sabe es que la cantante está utilizando “MILEY” como parte de su nueva identidad visual y promocional. Por eso, la forma más precisa de contarlo es que Miley eliminó “Cyrus” de su branding público, al menos en esta nueva etapa.

El movimiento llega en medio de especulaciones sobre su décimo álbum de estudio, proyecto que todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento. Us Weekly reportó que la artista habló recientemente de nueva música y describió su próximo álbum como una historia de amor con distintas capas.

El cambio recuerda a Danna Paola

En redes sociales, algunos usuarios compararon el movimiento de Miley con el de Danna Paola, quien en 2024 dejó atrás su nombre artístico completo para presentarse simplemente como Danna.

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La mexicana hizo ese cambio como parte de una nueva etapa musical ligada al lanzamiento de CHILDSTAR. Medios reportaron en 2024 que Danna Paola modificó su nombre artístico y comenzó a firmar únicamente como Danna.

La comparación entre ambas artistas provocó comentarios de todo tipo. Entre las reacciones, un usuario escribió: “Pero ella no hizo un berrinchote”, en referencia a la diferencia con la forma en que Danna vivió su propio cambio de identidad artística en redes.

Una nueva era después de Something Beautiful

Su álbum más reciente, Something Beautiful, fue lanzado en 2025 y marcó el final de su etapa con Columbia Records, sello con el que también publicó Endless Summer Vacation. Según Us Weekly, Miley firmó recientemente con Atlantic Records, lo que refuerza la idea de un nuevo capítulo en su carrera.

Antes de Columbia, la cantante había trabajado con sellos como Hollywood Records y RCA, etapas en las que lanzó álbumes como Bangerz, Younger Now y Plastic Hearts.

Miley ya había transformado su identidad antes

Miley nació como Destiny Hope Cyrus, pero en 2008 cambió legalmente su nombre a Miley Ray Cyrus. El nombre “Miley” surgió del apodo familiar “Smiley”, mientras que “Ray” fue elegido en honor a su abuelo, Ronald Ray Cyrus.

Ahora, casi dos décadas después de consolidarse como Miley Cyrus, la cantante parece apostar por una identidad todavía más directa: MILEY, un nombre único que busca marcar distancia entre su pasado y la nueva etapa creativa que prepara.