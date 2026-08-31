Nathan Kress dirige episodios de Hollywood Arts, el spin-off de Victorious

Nathan Kress, recordado por interpretar a Freddie Benson en iCarly, dirigió algunos episodios de Hollywood Arts, la nueva serie derivada que tendrá a Daniella Monet de vuelta como Trina Vega.

La producción marca el regreso de uno de los espacios más queridos por los fans de Nickelodeon: la escuela de artes escénicas donde transcurría gran parte de Victorious. Sin embargo, esta vez la historia no estará centrada en Tori Vega, sino en su hermana Trina, quien vuelve a su antiguo instituto en una etapa muy distinta de su vida.

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, Hollywood Arts sigue a una Trina Vega que regresa a su antigua escuela como una profesora suplente sin cualificación formal, donde termina chocando con una nueva generación de alumnos, pero también inspirándolos de manera inesperada.

Nathan Kress celebra su llegada a Hollywood Arts

Nathan Kress compartió su emoción por dirigir parte de la nueva serie y destacó el ambiente que encontró en el set.

Nathan Kress dirigirá episodios de Hollywood Arts, el spin off de Victorious Especial

“Me siento increíblemente honrado de tener la oportunidad de dirigir a este maravilloso y ridículamente talentoso equipo”, expresó Kress en redes sociales.

El actor y director también resaltó “la energía contagiosa” del set, el amor por el oficio y la música de la serie, además de invitar a los fans a verla en Netflix el próximo 15 de octubre, de acuerdo con publicaciones retomadas en redes.

La participación de Kress conecta dos de las franquicias juveniles más recordadas de Nickelodeon, pues iCarly y Victorious llegaron a cruzarse en el especial iParty with Victorious, donde Freddie Benson compartió pantalla con personajes como Robbie Shapiro, interpretado por Matt Bennett.

Matt Bennett también aparecerá como invitado

Otro de los detalles que emocionó a los fans es la participación de Matt Bennett como estrella invitada.

Bennett interpretó a Robbie Shapiro en Victorious, uno de los personajes más recordados de la serie original. Aunque Netflix ha confirmado oficialmente el regreso de Daniella Monet y la participación especial de Yvette Nicole Brown, la aparición de Bennett ha sido retomada por seguidores y reportes en redes como uno de los guiños más esperados para los fans del programa original.

Matt Bennett estará en Hollywoods Arts Especial

¿De qué trata Hollywood Arts?

En Hollywood Arts, Daniella Monet retoma su papel de Trina Vega, ahora como una actriz en una mala racha que vuelve a su antigua escuela de artes escénicas para trabajar como profesora suplente.

Según Netflix Tudum, Trina regresa a Hollywood Arts High School para enseñar a una nueva generación de estudiantes, mientras intenta encontrar su propio lugar después de no haber conseguido el gran salto actoral que esperaba.

La serie contará con nuevos personajes interpretados por Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze y Martin Kamm. Además, Yvette Nicole Brown regresará como Helen Dubois, la directora que los fans recuerdan de la serie original.

Trina Vega pasa de alumna a profesora

Uno de los giros principales del spin-off es que Trina deja de ser la hermana mayor de Tori que buscaba desesperadamente una oportunidad para convertirse en una figura de autoridad dentro de la escuela.

Teen Vogue adelantó que la serie mostrará a Trina como suplente del profesor de actuación Erwin Sikowitz, mientras intenta usar su regreso a Hollywood Arts para reactivar su carrera, aunque poco a poco descubre una habilidad inesperada para guiar a jóvenes talentos.

La propia Daniella Monet explicó que volver a caminar por los pasillos de Hollywood Arts fue una experiencia “surrealista”, especialmente porque el set fue recreado en Vancouver para recuperar parte de la identidad visual de la serie original.

¿Cuándo se estrena Hollywood Arts?

Hollywood Arts se estrenará en Netflix el 15 de octubre de 2026.

La primera temporada tendrá una orden de 26 episodios. De acuerdo con Teen Vogue, la primera mitad llegará en octubre, incluyendo un piloto de dos partes combinado en un episodio de 50 minutos, mientras que la segunda mitad se estrenará más adelante.

Netflix Tudum informó previamente que la producción comenzó en Vancouver y que la serie llegará primero a Netflix, antes de tener ventanas posteriores en Nickelodeon y Paramount+.

bgpa