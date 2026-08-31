Hijo de Michelle Vieth revela que no habla con la actriz y que le quitó el apoyo para estudiar

El nombre de Michelle Vieth, volvió a generar conversación luego de que su hijo mayor, Leandro Ampudia, habló sobre la relación que actualmente mantiene con la actriz y revela detalles sobre su vida lejos de México.

La conversación se dio a conocer a partir de un encuentro que el periodista Gustavo Adolfo Infante, tuvo de manera fortuita con Leandro en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México. El joven se encontraba celebrando su cumpleaños acompañado por su novia, sus hermanos menores, su padre, Cristian Aparicio, y otros familiares.

Durante el encuentro, Leandro habló sobre su vida en Estados Unidos, sus estudios, su trabajo y, principalmente, sobre el distanciamiento que mantiene con su madre.

Foto: Instagram Michelle Vieth

Leandro explicó que desde hace aproximadamente un año vive en Dakota del Norte, Estados Unidos, después de haber pasado una etapa en una academia militar.

El joven explicó que estudiaba para convertirse en piloto aviador, pero tuvo que abandonar esa carrera debido a los costos.

Aunque contaba con una beca parcial, todavía debía cubrir una parte de la matrícula y otros gastos relacionados con su preparación, por lo que finalmente no pudo continuar con los estudios.

Tuve que dejar esa carrera", explicó.

El joven decidió continuar su vida fuera de México y comenzó a trabajar para hacerse cargo de sus propios gastos. Según contó, con el paso del tiempo logró crecer laboralmente hasta convertirse en gerente, lo que le permitió adquirir mayor independencia económica.

Sé que trabaja por mi hermana, por mí y mis hermanitos no”.

Posteriormente, fue contundente al referirse al tiempo que lleva alejado de su madre:

Hace un año no sé nada de mi mamá”.

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¿Por qué se distanció de Michelle Vieth?

Su vida en Estados Unidos también estuvo marcada por su relación sentimental, la cual, según su relato, habría sido uno de los motivos que desencadenaron el distanciamiento con su madre.

De acuerdo con la versión de Leandro, el conflicto con Michelle Vieth comenzó cuando la actriz se enteró de que tenía novia y de que ambos habían decidido vivir juntos en Dakota del Norte.

El joven relató que, al conocer la situación, su madre habría viajado durante la noche hasta Dakota del Norte y llegado al departamento donde él vivía. Según su versión, Michelle habría ingresado al inmueble sin permiso, tomado las llaves de su auto y posteriormente se habría llevado el vehículo.

Leandro aseguró que en ese momento su madre le habría planteado una decisión: elegir entre continuar con ella y conservar el apoyo económico que recibía o quedarse con su pareja y dejar de contar con ese respaldo.

Según el joven, si elegía a su madre, ella continuaría pagando su educación, el departamento y otros gastos. En cambio, si decidía permanecer con su novia, tendría que asumir las consecuencias.

Finalmente, el joven optó por permanecer junto a su novia, con quien llevaba alrededor de un año de relación, y explicó que también recibió apoyo de la familia de ella.

¿Ya había ocurrido algo similar entre Leandro y Michelle Vieth?

Leandro también recordó una situación que, según su relato, habría ocurrido años atrás.

El joven contó que cuando se encontraba en Acapulco y Michelle descubrió que tenía novia, ella habría tomado la decisión de enviarlo a una academia militar en Estados Unidos.

Para Leandro, este antecedente tendría similitudes con lo ocurrido recientemente, pues nuevamente una relación sentimental habría provocado un conflicto con su madre.

Foto: Instagram Michelle Vieth

El joven también rechazó versiones que pudieran relacionar su salida de casa o el distanciamiento familiar con problemas de adicciones o consumo excesivo de alcohol.

Leandro también negó que Michelle Vieth estuviera pagando su preparación académica, como se había mencionado públicamente.

Según su relato, tuvo que buscar otras alternativas para continuar con su vida y comenzó a trabajar para hacerse responsable de sus propios gastos.

¿Michelle Vieth dijo que su hijo continuaba estudiando aviación?

Las declaraciones de Leandro también contradicen algunas versiones que, según los conductores del programa, Michelle Vieth habría compartido anteriormente con medios de comunicación.

De acuerdo con lo expuesto durante la conversación, la actriz habría señalado que su relación con su hijo se encontraba bien y que Leandro continuaba estudiando aviación.

Sin embargo, el joven aseguró que eso no corresponde con su situación actual y explicó que dejó esa preparación debido a las dificultades económicas que implicaba.

Foto: Instagram Michelle Vieth

¿Quién apoyó a Leandro durante su estancia en México?

Durante la conversación también salió a relucir el nombre de Aracely Arámbula.

Según lo comentado en el programa, la actriz habría ayudado a Leandro durante una de sus estancias en México al cubrir el costo de un tratamiento dental, específicamente una endodoncia.

Este apoyo fue mencionado mientras se hablaba de las personas que han estado cerca del joven durante los momentos en los que, según su versión, ha tenido poco contacto con su madre

La situación familiar también alcanzó a los hermanos menores de Leandro, hijos de Michelle Vieth y Cristian Aparicio.

Durante la conversación se mencionó que los menores actualmente convivirían con su padre. Asimismo, se habló de un supuesto distanciamiento entre ellos y la actriz.

Sin embargo, estos señalamientos forman parte de lo expuesto durante el programa y no se presentó en ese momento una versión de Michelle Vieth que permitiera contrastar directamente las declaraciones de su hijo.

Por ahora, su versión deja abierta la pregunta sobre qué ocurrió realmente entre ambos y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Leandro a tomar la decisión de continuar su vida en Estados Unidos junto a su pareja.