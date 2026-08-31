Declaran culpable a 'Keffe D' Davis por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después

Casi 30 años después del asesinato de Tupac Shakur, un jurado de Las Vegas declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis, exlíder de una pandilla de Los Ángeles, por el crimen ocurrido en 1996.

Davis, de 63 años, fue hallado culpable de asesinato en primer grado con uso de arma mortal, luego de un juicio de varias semanas en Nevada. El jurado llegó al veredicto después de menos de tres horas de deliberación.

El caso es uno de los más conocidos y mediáticos en la historia del hip hop, pues durante décadas permaneció sin una resolución judicial. Davis fue la única persona acusada formalmente por el asesinato de Shakur.

¿Qué dijo el jurado sobre “Keffe D” Davis?

Durante la audiencia, el jurado declaró culpable a Davis del cargo de asesinato con uso de arma mortal. De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el exlíder de los South Side Compton Crips podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

La lectura de sentencia está programada para el 13 de octubre de 2026, fecha en la que la justicia de Nevada determinará la pena definitiva.

Tras conocer el veredicto, Davis manifestó su intención de apelar la decisión, según reportes retomados por medios internacionales.

Duane Davis fue declarado culpable del asesinato del rapero Tupac AFP

¿De qué acusaban a Duane “Keffe D” Davis?

Los fiscales no acusaron a Davis de haber disparado directamente contra Tupac Shakur. La acusación sostuvo que él orquestó el ataque y que tuvo un papel clave en el tiroteo desde un Cadillac blanco.

De acuerdo con la fiscalía, el crimen ocurrió después de una pelea en un casino de Las Vegas, donde miembros del entorno de Shakur golpearon a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis.

Durante los alegatos finales, el fiscal Binu Palal sostuvo que Davis no podía dejar pasar aquella agresión dentro de la lógica de las pandillas.

“Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara”, dijo el fiscal durante el juicio.

La fiscalía argumentó que, tras la pelea, Davis consiguió un arma, reunió a su grupo y salió en busca de Shakur y de Marion “Suge” Knight, cofundador de Death Row Records.

“¿Así que qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur”, señaló la fiscalía.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Tupac Shakur?

Tupac Shakur se encontraba en Las Vegas para asistir a una pelea de Mike Tyson. El 7 de septiembre de 1996, después de salir del MGM Grand, el rapero viajaba en un BMW conducido por Suge Knight cuando un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos en un semáforo y desde el vehículo se realizaron varios disparos.

Shakur, que tenía 25 años, fue herido de gravedad y murió seis días después en el hospital. Suge Knight también resultó alcanzado por una bala, aunque sobrevivió con lesiones menores.

De acuerdo con la acusación, Davis iba en el asiento delantero del Cadillac y entregó el arma a una persona que se encontraba en la parte trasera del vehículo para que disparara contra Shakur.

La confesión que reactivó el caso

Durante años, la investigación permaneció sin cargos formales. El caso se reactivó después de que Davis hablara públicamente sobre lo ocurrido en entrevistas y en sus memorias, publicadas en 2019.

En esos relatos, Davis reconoció haber estado en el Cadillac blanco la noche del tiroteo. Sin embargo, durante el proceso judicial, la defensa intentó desacreditar esas declaraciones.

El abogado defensor Michael Sanft sostuvo ante el jurado que las confesiones de su cliente no debían tomarse como hechos, sino como exageraciones o relatos creados para vender su libro.

“Ustedes están leyendo un libro que es ficción y no hechos”, argumentó la defensa.

Los abogados de Davis también señalaron que no existían pruebas suficientes para ubicarlo en Las Vegas esa noche más allá de sus propias declaraciones.

Tupac Shakur, una figura clave del hip hop

Tupac Shakur fue una de las figuras más influyentes del rap estadounidense en los años 90. Canciones como “California Love”, “All Eyez on Me” y “Dear Mama” lo convirtieron en una voz central del hip hop de la costa oeste.

Su asesinato ocurrió en medio de una rivalidad que marcó la cultura del rap de la época y que involucró tensiones entre escenas, sellos discográficos y grupos vinculados a la costa este y oeste de Estados Unidos.

La muerte de Shakur se convirtió en uno de los casos sin resolver más famosos de la música. Durante décadas, teorías, testimonios y versiones no confirmadas alimentaron el misterio alrededor del crimen.

El caso Tupac llega a un punto histórico

El veredicto contra Duane “Keffe D” Davis marca un momento histórico dentro del caso Tupac Shakur, pues es la primera vez que una persona es declarada culpable por el asesinato del rapero.

Aunque la sentencia todavía está pendiente y Davis busca apelar, la decisión del jurado representa un cierre judicial parcial para uno de los crímenes más recordados de la cultura pop y del hip hop.

A casi tres décadas del tiroteo en Las Vegas, el caso que durante años pareció destinado a permanecer sin castigo llegó finalmente a una resolución en un tribunal.