Elenco de Modern Family se reúne para cenar seis años después del final

Sofía Vergara compartió imágenes de una cena junto a Ed O'Neill, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson y el productor Christopher Lloyd, con quienes trabajó durante más de una década en la popular comedia de ABC.

La actriz colombiana acompañó las fotografías con un mensaje nostálgico en el que recordó el tiempo que ha pasado desde el último episodio de la serie.

“¡Con mi familia estadounidense! No puedo creer que hayan pasado 6 años desde el final de Modern Family! Los extraño mucho”, escribió Sofía Vergara.

Sofía Vergara se reencuentra con parte de su familia televisiva

En las imágenes difundidas en redes sociales, los integrantes del elenco aparecen reunidos en una mesa de restaurante, lo que generó una ola de comentarios entre seguidores de la serie.

La publicación fue especialmente celebrada por quienes siguen recordando a la familia Pritchett-Dunphy-Tucker, una de las más queridas de la televisión reciente.

Aunque no todos los protagonistas estuvieron presentes, la reunión bastó para despertar nostalgia entre los fans, quienes destacaron la química que todavía existe entre los actores.

Elenco de Modern Family se reúne Instagram: Sofía Vergara

Fans celebran la reunión de Modern Family

Tras la publicación de Sofía Vergara, los seguidores reaccionaron con mensajes de emoción y cariño hacia el elenco. Varios usuarios elogiaron el estilo de la actriz y señalaron que el grupo conserva la misma complicidad que mostraron durante los años en los que protagonizaron la serie.

La reunión también recordó que, pese a que Modern Family terminó en 2020, parte del elenco ha mantenido una relación cercana fuera de cámaras.

Una serie que marcó 11 temporadas

Modern Family se estrenó en 2009 y llegó a su final en 2020, después de 11 temporadas.

Sofía Vergara Instagram

Durante ese tiempo, la serie siguió la vida de tres familias conectadas entre sí, con un estilo de falso documental que se convirtió en una de sus principales características.

Sofía Vergara interpretó a Gloria Delgado-Pritchett, uno de los personajes más populares de la producción. Ed O'Neill dio vida a Jay Pritchett, Julie Bowen interpretó a Claire Dunphy y Jesse Tyler Ferguson fue Mitchell Pritchett.