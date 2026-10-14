Mike Love, de The Beach Boys, reaparece en concierto y preocupa por su estado de salud

The Beach Boys es una de las bandas más importantes de la música estadounidense y, a pesar del paso de los años, la banda sigue ofreciendo conciertos para sus seguidores. Sin embargo, en los últimos meses la agrupación ha tenido que hacer algunos cambios en su gira debido a los problemas de salud de uno de sus miembros más conocidos, Mike Love.

A sus 85 años, el cantante sigue demostrando que disfruta estar sobre los escenarios y compartir con el público las canciones que han acompañado a varias generaciones. No obstante, su estado físico ha provocado que algunas presentaciones sean canceladas, mientras que otras se han realizado con ciertas modificaciones.

IG: Mike Love Official

Después de permanecer aproximadamente tres meses alejado de los conciertos, el músico volvió a presentarse con la agrupación durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre. Su regreso era esperado por los fans, quienes tenían la esperanza de verlo nuevamente interpretando algunos de los éxitos de la banda.

Mike Love reaparece en concierto de The Beach Boys y preocupa a sus fans

El pasado sábado 10 de octubre, The Beach Boys ofreció un concierto en el PNC Pavilion de Cincinnati, Estados Unidos. Se trató de su primera presentación pública desde julio, luego de una serie de cancelaciones relacionadas con los problemas de salud de Mike Love.

Antes de que comenzara el espectáculo, John Stamos, actor y colaborador de la banda desde hace más de cuatro décadas, apareció frente a los asistentes para hablar sobre la situación del vocalista.

“Mike está aquí esta noche”, dijo. “Ha estado pasando por algunos problemas de salud. Ha tenido que cancelar algunos conciertos. Pero no se perdería el de esta noche. Le dijimos algo así como ‘quédate en casa’, pero él dijo: ‘No, voy a Cincinnati’. … Es lo que más ama. Ama al público. Ama la música. Sabe lo importante que es para todos ustedes. Todos estamos aquí para apoyarlo y darle todo el cariño que podamos. Así que, damas y caballeros, den la bienvenida a los Beach Boys”.

Captura de pantalla

Posteriormente, el actor ayudó al cantante a subir al escenario y lo acompañó hasta una silla, donde permaneció sentado durante toda la presentación.

Las imágenes del concierto comenzaron a compartirse en redes sociales y llamaron la atención de los seguidores de The Beach Boys, ya que Love se veía físicamente debilitado y tuvo una participación menor a la habitual.

En esta ocasión, el músico no interpretó las voces principales de varias canciones que normalmente canta. Por ejemplo, "Do It Again", tema con el que abrió el espectáculo, estuvo a cargo del guitarrista Brian Eichenberger.

Durante el resto de la noche, los músicos se turnaron para cantar, mientras Mike Love participó ocasionalmente en los coros. Además, habló poco con los asistentes, aunque después de la primera canción les agradeció por acudir al concierto.

John Stamos habla del estado de salud de Mike Love

Horas antes del concierto, John Stamos compartió en Instagram un mensaje dedicado a Mike Love, en el que expresó su preocupación por la salud de su amigo y reconoció que no sabe cuánto tiempo más podrán continuar tocando juntos.

“Mi querido amigo, figura paterna, héroe musical y mentor, Mike Love, está enfrentando serios problemas de salud. Esperamos que siga haciendo lo que ama durante muchos años más, pero no sabemos qué nos depara el futuro. Tenemos esta noche. Mike es un luchador. A pesar de que los médicos, familiares y amigos le instan a centrarse en su salud, él insiste en estar en el escenario. Dice que necesita a su banda, al público, a sus amigos y al baterista a su alrededor para que lo animen”.

IG: Mike Love Official

Stamos también habló sobre lo importante que es aprovechar el tiempo con las personas que queremos, especialmente cuando atraviesan momentos difíciles.

“El Mike Love que vemos esta noche tal vez no sea exactamente el Mike que siempre hemos conocido. Pero sigue siendo el Mike que amamos. Esta noche, en el Ryman, compartiendo escenario con Mike, quiero estar completamente presente. Escuchar cada armonía, cada chiste familiar y cada vítor. Sentir el primer acorde y ver cómo la edad, la enfermedad y el tiempo desaparecen. Solo un grupo de chicos haciendo música juntos. Quizás lo más difícil de amar a alguien es acostumbrarse tanto al milagro de tenerlo ahí que uno olvida que es un milagro. Esta noche, no lo olvidaré. Quiero atesorar cada segundo sin sentir que se escapan. Eso es lo que le estoy dando. No sabemos qué nos depara el mañana. Pero tenemos esta noche”.

¿Qué le pasó a Mike Love y qué se sabe de su salud?

Hasta ahora, no se ha informado cuál es el problema médico específico que enfrenta actualmente el vocalista de The Beach Boys. Sin embargo, el propio artista había hablado anteriormente sobre algunas dificultades físicas.

Durante junio, mientras realizaba una gira por Europa, Mike Love explicó que estaba atravesando una etapa complicada después de perder a su hermana Maureen, cerca del primer aniversario del fallecimiento de su primo Brian Wilson.

IG: Mike Love Official

A esta situación se sumaron algunos problemas respiratorios, pues el músico contó que había sufrido bronquitis y posteriormente covid-19.

Pese a estas complicaciones, el cantante continuó con algunos compromisos, entre ellos tres presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Tiempo después, The Beach Boys anunció que se tomarían un descanso y cancelaron varias fechas de su gira para que sus integrantes pudieran recuperar energías.