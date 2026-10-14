Martin Garrix en CDMX 2026: fechas, horarios y posible setlist

Martin Garrix regresará a la Ciudad de México con dos conciertos que prometen reunir a los seguidores de la música electrónica. El DJ y productor neerlandés se presentará en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Americas Tour.

La expectativa por sus presentaciones creció tras el anuncio de la primera fecha y la posterior incorporación de un segundo concierto. Ante la cercanía de los espectáculos, los fans pueden consultar los horarios, revisar la disponibilidad de entradas y organizar su traslado.

Si planeas asistir, estos son los detalles que debes conocer sobre los conciertos de Martin Garrix en CDMX, desde el costo de los boletos hasta las canciones que podrían formar parte de su repertorio.

Martin Garrix en CDMX 2026 IG: @martingarrix

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Martin Garrix en CDMX en 2026?

Martin Garrix ofrecerá dos conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La primera presentación tendrá lugar el viernes 16 de octubre y la segunda, el sábado 17 del mismo mes.

Ambas fechas forman parte del Americas Tour, una gira con la que el DJ recorrerá distintas ciudades del continente.

La segunda fecha se sumó a la agenda debido a la alta demanda por el primer concierto. La primera presentación alcanzó el sold out, por lo que se anunció una nueva oportunidad para los seguidores que buscaban entradas.

Martin Garrix en CDMX 2026 IG: @martingarrix

¿Cuánto cuestan los boletos para Martin Garrix y dónde comprarlos?

Los precios de los boletos para Martin Garrix varían según la zona del Palacio de los Deportes. Estos son los importes publicados para la venta inicial:

Pista: $3,087.50 pesos.

Nivel B: $2,343.50 pesos.

Nivel C: $1,847.50 pesos.

Nivel D: $1,413.50 pesos.

Nivel E: $954.75 pesos.

Estos precios corresponden a los importes anunciados originalmente y pueden variar según la disponibilidad, los cargos aplicables y las condiciones de compra.

Para consultar las entradas disponibles, los interesados pueden visitar las páginas oficiales de Ticketmaster para el 16 de octubre y Ticketmaster para el 17 de octubre.

Antes de adquirir los boletos, se recomienda verificar el precio final, los cargos por servicio y las condiciones de acceso. También es importante comprar únicamente a través de canales autorizados para reducir el riesgo de fraude.

Martin Garrix en CDMX 2026 IG: @martingarrix

¿A qué hora empieza el concierto de Martin Garrix y cuándo abren las puertas?

De acuerdo con Ticketmaster México, ambos conciertos están programados para las 20:00 horas. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación para localizar el acceso correspondiente y encontrar el lugar sin contratiempos.

Además de llevar el boleto listo en el teléfono o impreso, según las condiciones de acceso, conviene revisar las indicaciones de seguridad del Palacio de los Deportes. Estas medidas ayudarán a que la experiencia sea más cómoda.

También es importante tomar en cuenta el tránsito de la zona, sobre todo durante la tarde y las horas previas al espectáculo. Si planeas regresar en transporte público, revisa los horarios de servicio antes de salir de casa.

Martin Garrix en CDMX 2026 IG: @martingarrix

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para ver a Martin Garrix?

El Palacio de los Deportes se encuentra en la avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Una de las alternativas para llegar en transporte público es el Metro, mediante la estación Velódromo de la Línea 9. Desde ese punto, los asistentes pueden continuar a pie hacia el recinto. Antes de salir, conviene revisar el estado del servicio y las posibles modificaciones en los accesos.

Quienes prefieran trasladarse en automóvil deben considerar el tráfico y verificar las opciones de estacionamiento disponibles. También pueden utilizar taxi o servicios de transporte por aplicación, aunque la demanda al término del concierto podría incrementar los tiempos de espera.

Para evitar contratiempos, lo mejor es planear el recorrido con anticipación y considerar el tiempo necesario para llegar al recinto, ingresar y localizar el asiento o la zona correspondiente.

Martin Garrix en CDMX 2026 IG: @martingarrix

¿Qué canciones y sorpresas podrían formar parte del show de Martin Garrix?

Martin Garrix se ha consolidado como uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica internacional. Su trayectoria incluye producciones que han alcanzado gran popularidad, como “Animals”, “In the Name of Love”, “Scared to Be Lonely” y “High on Life”.

Por ello, algunos de sus seguidores esperan escuchar estos temas durante sus presentaciones en la Ciudad de México. Sin embargo, no existe una lista definitiva confirmada para los conciertos del 16 y 17 de octubre.

Las actuaciones anteriores del DJ ofrecen una referencia sobre las canciones que podrían aparecer en el repertorio, aunque el orden y la selección pueden cambiar de una fecha a otra. Entre los temas que podrían formar parte del espectáculo destacan:

“Catharina” (intro)

“Carry You”

“Wherever You Are”, con DubVision y Shaun Farrugia

“Scared to Be Lonely”

“Pressure”, con Tove Lo

“Wizard”

“Proxy”

“In the Name of Love”

“Virus (How About Now)”

“Turn Up the Speakers”

“Pizza”

“Voodoo”

“Animals”

“Tremor”

“Higher Ground”

“Summer Days”

“High on Life” (cierre del show)

Esta selección debe considerarse una posible referencia y no un setlist oficial confirmado para las presentaciones en México.

Otro de los atractivos de sus conciertos es la combinación de música electrónica con iluminación y recursos audiovisuales, elementos que contribuyen a crear una experiencia inmersiva para el público.

Los seguidores podrán consultar las actualizaciones de la gira a través de los canales oficiales del artista, especialmente si desean conocer posibles cambios en el repertorio o anuncios relacionados con el espectáculo.

Martin Garrix en CDMX 2026 IG: @martingarrix

¿Qué debes tomar en cuenta antes de asistir al concierto de Martin Garrix?

Además de comprar las entradas y confirmar los horarios, conviene revisar las indicaciones del recinto, las condiciones de acceso y las alternativas de transporte. Estos detalles pueden marcar la diferencia al momento de organizar una salida a un concierto de gran convocatoria.

También es recomendable consultar las actualizaciones del organizador antes del evento, ya que los horarios, la disponibilidad de boletos y las indicaciones para el público pueden cambiar.

Con estos preparativos, los asistentes podrán concentrarse en disfrutar la música y el espectáculo, sin dejar de lado los aspectos prácticos que facilitan la experiencia.